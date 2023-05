Le 10e Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie affiche complet !





L'inscription au 10e Sommet annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie est maintenant fermée. Ce sommet en personne marque le 10e anniversaire de l'organisation à but non lucratif et se tiendra à Newport Beach, en Californie, du 1er au 2 juin.

« Nous sommes très encouragés par la réponse que nous avons reçue pour notre premier sommet en personne depuis COVID-19 », déclare Michael Ramsay, PDG de la Patient Safety Movement Foundation. « De nombreuses organisations ont ressenti un revers important causé par la pandémie de COVID-19, mais je pense que ce sommet sera le moyen idéal de reprendre le cap. Nous avons conçu un incroyable programme pour notre 10e anniversaire, avec des conférenciers de renom du monde entier, dont le président Bill Clinton, Don Berwick, Neelam Dhingra, Sir Liam Donaldson, Peter Pronovost, Jannicke Mellin-Olsen, Michael Durkin et Anthony Staines. Nous écouterons également directement des patients et familles touchés par des erreurs médicales évitables. »

Pour plus d'informations sur le 10e Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie ainsi que sur les événements à venir, rendez-vous sur https://psmf.org/events.

À PROPOS DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani a fondé la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) à but non lucratif pour éliminer les erreurs médicales évitables dans les hôpitaux. Son équipe a travaillé avec des experts en sécurité des patients du monde entier afin de créer des pratiques fondées sur des preuves exploitables (AEBP) qui relèvent les principaux défis. Les AEBP sont disponibles en ligne gratuitement pour les hôpitaux. Les hôpitaux sont encouragés à s'engager formellement envers le ZÉRO décès évitable et les entreprises de technologie de la santé sont invitées à signer l'Open Data Pledge visant à partager leurs données pour pouvoir développer des algorithmes prédictifs capables d'identifier les erreurs avant qu'elles ne deviennent mortelles. Le Sommet mondial annuel sur la sécurité des patients, la science et la technologie de la Fondation rassemble toutes les parties prenantes, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les entreprises de technologie médicale, les employeurs gouvernementaux et les payeurs privés. La PSMF a été créée grâce au soutien de la Fondation Masimo pour l'éthique, l'innovation et la concurrence dans les soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur psmf.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mai 2023 à 12:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :