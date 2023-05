Avis public - Des capsules d'amoxicilline non autorisées ont été saisies dans un supermarché Green Fresh à Ottawa, en Ontario; elles pourraient présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 27 mai 2023 /CNW/ -

Résumé

Produit : capsules d'amoxicilline non autorisées

capsules d'amoxicilline non autorisées Problème : Produits de santé - Produit non autorisé, sécurité des produits

Produits de santé - Produit non autorisé, sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Au Canada , les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus en toute légalité que sur présentation d'une ordonnance. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. N'utilisez pas ce produit. Rapportez-le à votre pharmacie pour qu'il soit éliminé convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Images

Produits visés

Capsules d'amoxicilline

Problème

Santé Canada met les consommateurs en garde contre des capsules d'amoxicilline non autorisées qui ont été saisies dans un supermarché Green Fresh à Ottawa (175, avenue McArthur), en Ontario, parce que le produit pourrait présenter de graves risques pour la santé. Selon l'étiquette, le produit contient de l'amoxicilline, un antibiotique sur ordonnance utilisé dans le traitement des infections bactériennes.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence peut ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur l'avis d'un professionnel de la santé et sous sa supervision puisqu'ils servent à traiter des problèmes précis et qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves. L'amoxicilline peut provoquer des réactions allergiques graves assorties de symptômes tels que gonflement des lèvres, du visage et de la gorge, difficultés respiratoires, éruptions cutanées graves et démangeaisons, nausées, vomissements, diarrhée et signes d'insuffisance rénale et hépatique. Elle est à éviter chez les patients présentant des allergies connues aux médicaments contenant de l'amoxicilline. L'amoxicilline peut également provoquer des réactions allergiques chez les patients allergiques à d'autres types d'antibiotiques. Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de l'amoxicilline peut entraîner la prolifération de bactéries que cet antibiotique ne peut pas éliminer, ce qui signifie qu'il pourrait ne plus être efficace à l'avenir (phénomène qu'on appelle la résistance aux antibiotiques).

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Vérifiez sur l'étiquette des produits que leur vente a été autorisée par Santé Canada. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si la vente des produits a été autorisée.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

SOURCE Santé Canada

27 mai 2023 à 11:29

