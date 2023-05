Sims Limited obtient la reconnaissance des leaders du climat en Asie-Pacifique 2023





Sims Limited (ASX:SGM), un leader mondial du développement durable et catalyseur de l'économie circulaire, a été nommé pour la deuxième fois sur la liste des leaders du climat en Asie-Pacifique du Financial Times 2023. Sims Limited était l'une des 275 entreprises sur cette liste prestigieuse, qui met en évidence les entreprises qui ont réalisé de véritables réductions d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs revenus sur une période de cinq ans.

Pour la deuxième année consécutive, le Financial Times et Statista ont examiné les informations accessibles au public de plus de 2 000 entreprises de la région Asie-Pacifique pour compiler la liste des leaders du climat en Asie-Pacifique. Cette liste inclut les entreprises qui ont réalisé la plus grande réduction de l'intensité de leurs émissions de base entre 2016 et 2021, c'est-à-dire leurs émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 par rapport au chiffre d'affaires, et ont pris d'autres engagements liés au climat (tels que des scores de divulgation du CDP et la transparence sur les émissions de Scope 3).

« En tant qu'entreprise dont le but est de créer un monde sans déchets pour préserver notre planète, c'est un honneur d'être reconnu pour nos accomplissements climatiques et nos efforts visant à réduire les émissions au sein de nos opérations », déclare Alistair Field, PDG et directeur général de Sims Limited. « Nous sommes convaincus qu'une action climatique forte est essentielle pour créer le monde dans lequel nous voulons tous vivre et offrir aux générations futures, nous prenons donc très au sérieux notre rôle dans ce processus. »

L'évolution vers l'électricité renouvelable est un élément essentiel des plans de décarbonation de Sims Limited et, l'année dernière, la société a avancé son objectif de neutralité carbone de 12 ans, démontrant ainsi son engagement à décarboniser ses propres opérations. En 2023, les activités nord-américaines de Sims Limited ont rejoint leurs activités au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Europe pour soutenir une électricité 100 % renouvelable.

La société, qui est signataire de l'Accord mondial sur l'engagement en matière de politique climatique, s'est également classée 14e sur la liste 2023 Corporate Knights Global 100 des entreprises les plus durables au monde et s'est classée dans le top 100 de la liste 2023 As You Sow Carbon Clean200.

Le rapport sur le développement durable de Sims Limited contient des informations supplémentaires sur les efforts et les accomplissements de l'entreprise en matière de décarbonation et sur la valeur sociale, environnementale et économique qu'elle crée. Pour un compte rendu complet de la liste climatique Asie-Pacifique 2023, rendez-vous sur https://www.ft.com/reports/asia-pacific-climate-leaders.

À propos de Sims Limited

Fondé en 1917, Sims Limited est un leader mondial de la durabilité et un catalyseur de l'économie circulaire qui emploie près de 5 000 employés qui opèrent depuis plus de 200 installations dans 15 pays. L'objectif de l'entreprise, qui vise à créer un monde sans déchets pour préserver notre planète, est ce qui nous pousse à innover constamment et à proposer de nouvelles solutions dans l'économie circulaire pour les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les communautés du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.simsltd.com.

À propos de la liste Asie-Pacifique des leaders du climat du Financial Times

La liste Asie-Pacifique des leaders du climat du Financial Times a été publiée pour la première fois en 2022. La recherche a été menée par Statista, un cabinet de conseil indépendant, qui a examiné les données d'émissions déclarées pour plus de 2 000 entreprises dont le siège social est situé dans la région Asie-Pacifique. Pour figurer sur la liste, les entreprises devaient avoir réduit leurs émissions de Scope 1 et 2 entre 2015 et 2020, par rapport à leur chiffre d'affaires.

