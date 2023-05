La ministre Caroline Proulx souhaite consolider la position de la capitale nationale comme destination hivernale de calibre international





QUÉBEC, le 27 mai 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, confirme sa volonté de faire de la capitale nationale une destination hivernale de classe mondiale, avec comme pierre d'assise les célébrations de la 70e édition du Carnaval de Québec.

Événement bien établi et reconnu à travers le monde, le Carnaval de Québec sera l'axe central de la promotion de Québec comme destination hivernale parmi les plus riches et attrayantes à travers le monde. L'objectif : célébrer, en 2024, son 70e anniversaire de manière grandiose et en faire un événement phare de l'hiver avec une offre bonifiée.

Espace de concertation et d'action

Afin de stimuler la croissance du tourisme, une des priorités de la ministre Proulx est de faire du Québec un leader du tourisme hivernal. La ville de Québec a tous les atouts pour contribuer à concrétiser cette vision et devenir la destination hivernale par excellence.

Ainsi, la ministre Proulx met en place, en collaboration avec Destination Québec cité, un comité de travail composé de partenaires, soit le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec et le Carnaval de Québec. Des entreprises touristiques phares de la région seront également mobilisées dans un deuxième temps.

Leur mandat : repenser une offre touristique hivernale distinctive et étendue, et ce, dès l'hiver 2023-2024. Cette initiative contribuera à augmenter et à prolonger les séjours des visiteurs et générera des retombées majeures pour les entreprises touristiques.

La mobilisation autour de cet espace de concertation et d'action alimentera la réflexion sur une future stratégie de croissance pour l'ensemble du Québec, qui concernera notamment le tourisme hivernal.

Citations :

« Événement d'envergure reconnu mondialement, le Carnaval de Québec est la fête hivernale par excellence dans la capitale nationale. On doit inciter les touristes à venir vivre cette expérience et à profiter des plaisirs de notre hiver. Grâce à la mobilisation de nos partenaires, je suis convaincue que nous serons en mesure de rendre ce moment encore plus mémorable et d'attirer davantage de touristes durant toute la saison hivernale, de manière à accroître les retombées économiques pour la région et le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec des événements comme, notamment, le Carnaval de Québec, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour que Québec devienne une destination hivernale d'envergure mondiale. Je me réjouis de cette mobilisation d'ampleur, qui propulsera la Capitale-Nationale vers de nouveaux sommets en matière de développement touristique et fera de notre région une véritable référence d'exotisme hivernal à son état le plus pur. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme pour la Capitale-Nationale

« Québec, c'est une ville d'hiver! Une ville animée, dynamique et festive qui vibre grâce à la chaleur de tous ses citoyens! Le Carnaval est un événement signature ici qui permet à tout le monde de profiter d'un décor enchanteur, des traditions bien de chez nous et de la magie des temps froids. Une grande fête comme celle-là chez nous permet à Québec de s'imposer comme LA place à visiter pendant l'hiver. Créer un espace d'échanges et de mobilisation entre les différents partenaires ne peut que renforcer la place de Québec comme capitale touristique hivernale. Ensemble, il faut continuer à rêver grand pour notre ville et en faire la meilleure qui soit! »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Quel meilleur moment que le 70e anniversaire du plus grand carnaval d'hiver au monde pour envoyer le message à l'international que Québec est LA destination hivernale par excellence! Destination Québec cité est donc heureuse de célébrer cet événement emblématique et de s'associer au ministère du Tourisme pour la création de ce nouvel espace de concertation et d'action grâce auquel la féérie hivernale de Québec sera mise en lumière. D'autant plus qu'il permettra de renforcer et de concrétiser la vision stratégique de Destination Québec cité, soit d'étendre la saison touristique à l'année et d'offrir aux visiteurs une expérience encore plus vraie et mémorable que jamais. Cet arrimage démontre qu'à Québec, nous pouvons compter sur une industrie tissée serrée, agissant ensemble, pour faire rayonner la région auprès des voyageurs d'ici et d'ailleurs. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« Au Carnaval de Québec, nous croyons depuis toujours en l'immense potentiel des joies de l'hiver. En février 2024, nous soulignerons notre 70e anniversaire, et nous souhaitons ardemment que celui-ci serve de tremplin à la promotion de la saison hivernale dans notre ville. Nous sommes convaincus de l'importance de concerter et de rassembler les acteurs clés du tourisme à Québec pour faire de l'hiver une saison incontournable pour les visiteurs! Comptez sur nous pour briser les conventions, servir de soupape à l'esprit et continuer de faire rayonner le plus gros carnaval d'hiver au monde. »

Marie-Eve Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec

Faits saillants :

Lors du premier trimestre de 2022, le tourisme hivernal représentait :

3,3 millions de visites avec nuitées réalisées au Québec;



1,3 milliard de dollars en dépenses touristiques.

Le tourisme hivernal, c'était aussi, en 2019 (année prépandémique) :

15 % des touristes des autres provinces canadiennes, pour 20 % des dépenses touristiques;



10 % de touristes des États-Unis, pour 20 % des dépenses touristiques;



5 % de touristes internationaux, pour 15 % des dépenses touristiques.

