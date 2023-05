Sports.com annonce la nomination de Majed Al Sorour au poste de président





LONDON, 27 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sports.com a annoncé aujourd'hui que l'éminent homme d'affaires et cadre supérieur saoudien Majed Al Sorour a été nommé président.

Le rôle de M. Al Sorour comprendra la stratégie et l'exécution des investissements ainsi que la communication stratégique et les relations avec les investisseurs.

M. Al Sorour est un homme d'affaires et un entrepreneur international réputé pour sa capacité à identifier le potentiel de performance des entreprises axées sur la croissance. Il s'intéresse particulièrement aux secteurs du sport et de la technologie. Le football a joué un rôle essentiel dans sa jeunesse, puisqu'il a participé à des compétitions professionnelles pour le club de football d'Al Nassr, avant d'en devenir le directeur. Sur demande spéciale, Al-Sorour a été nommé PDG de Golf Saudi en 2018, l'un des nombreux catalyseurs de transformation de la Vision 2030, supervisant le développement d'un investissement de plusieurs milliards de dollars dans le développement du sport et les opportunités commerciales qui en découlent. Al-Sorour a également été la force motrice de LIV Golf, agissant en tant que directeur général depuis sa création jusqu'à la fin de la première saison et créant avec succès un modèle de franchise d'équipe dans le monde du golf. Ses stratégies de rupture ont permis de faire de l'Arabie saoudite une destination mondiale pour le golf, créant ainsi de nouveaux modèles d'entreprise. En tant que directeur du Newcastle Football Club depuis son acquisition en 2021, Al Sorour a fait passer l'équipe d'une situation proche de la relégation dans la Premier League anglaise à l'une des cinq meilleures équipes, en travaillant étroitement avec l'ensemble de l'organisation dès le début pour construire ce qui est aujourd'hui l'une des franchises les plus précieuses de l'EPL.

Sports.com crée l'expérience ultime d'engagement des supporters dans le sport, à partir d'une plateforme immersive. Sports.com s'engage à repousser les limites de la technologie pour offrir aux supporters une interactivité et un engagement inégalés, en proposant une plateforme centrale où les utilisateurs peuvent participer, concourir et se connecter dans des environnements virtuels qui reflètent l'excitation, l'énergie et la passion des événements sportifs du monde réel. Les supporters entreront dans un monde totalement immersif grâce à la réalité étendue, aux jeux, au commerce en direct, au lecteur média et au contenu original.

En outre, Sports.com, par l'intermédiaire de sa division « Ventures », a une stratégie ciblée pour réaliser des investissements majoritaires et de contrôle dans des équipes sportives, des clubs, des ligues et des détenteurs de droits commerciaux à travers le paysage sportif mondial. L'objectif d'investissement principal sera de créer un portefeuille dans les domaines du football, du sport automobile, de la boxe, du cricket, des sports électroniques et d'autres actifs sportifs connexes.

M. Al Sorour a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Sports.com à un moment aussi crucial de sa croissance. Je vois le potentiel de Sports.com à utiliser la technologie transformationnelle pour changer la façon dont les supporters interagissent avec le sport, en créant une communauté mondiale engagée qui n'a jamais été atteinte auparavant. »

Matthew McGahan, vice-président de Sports.com, souhaite la bienvenue à M. Al Sorour et déclare : « Sports.com va créer le monde ultime de l'engagement des supporters dans le sport, grâce à notre plateforme et à nos investissements, et l'entreprise bénéficiera énormément de l'expérience de M. Al Sorour, qui a su remettre en question les limites traditionnelles afin de créer de meilleures expériences sportives pour les supporters. »

À propos de Sports.com

Sports.com est une plateforme totalement immersive qui utilise une technologie de transformation pour offrir un engagement inégalé des supporters dans le sport. Nos supporters participent à des événements sportifs en direct, accèdent à des contenus exclusifs, participent à des jeux et interagissent avec d'autres supporters et athlètes dans notre environnement virtuel qui reflète l'excitation, l'énergie et la passion des événements sportifs réels. Grâce à cette intégration globale, nous redéfinissons le paysage du divertissement sportif, en créant une communauté sportive dynamique et inclusive.

Pour plus d'informations, consultez Sports.com .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2086121/sports.jpg

27 mai 2023 à 06:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :