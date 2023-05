Compte rendu - La ministre Fortier rencontre des fonctionnaires de haut niveau à Washington pour discuter d'objectifs communs





WASHINGTON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis célèbrent leur alliance historique, leur amitié indéfectible et leur engagement à relever les défis redoutables d'aujourd'hui et à réaliser le plein potentiel de leurs relations à l'avenir.

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, a rencontré des fonctionnaires de haut niveau à Washington cette semaine afin de promouvoir les progrès réalisés par rapport aux priorités communes et de discuter des pratiques exemplaires à l'appui de divers sujets clés de l'administration gouvernementale tels que les services numériques, le gouvernement vert, ainsi que la coopération en matière de réglementation.

Plusieurs des réunions de la ministre ont permis de promouvoir les efforts du Canada et des États-Unis par le biais de la coopération en matière de réglementation pour éliminer les irritants réglementaires, éliminer les obstacles au commerce et appuyer l'innovation par la coopération en matière de réglementation.

De plus, la ministre Fortier a rencontré des fonctionnaires des échelons supérieurs du Bureau de la gestion et du budget, des Services numériques des États-Unis et de l'Administration des services généraux, ainsi que le dirigeant principal de la sécurité de l'information. Cette réunion a permis de discuter des priorités bilatérales communes dans les secteurs de mandat respectifs, tels que les services numériques, la politique réglementaire et la gestion des dépenses.

À l'ambassade du Canada à Washington, la ministre Fortier a visité le premier immeuble certifié LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) du portefeuille d'Affaires mondiales Canada, un excellent exemple de la façon dont le gouvernement du Canada écologise ses biens immobiliers.

La ministre Fortier a également rencontré des chefs d'entreprise, Scotty Greenwood, PDG du Conseil des affaires canado-américaines (CABC), et Sean Heather, premier vice-président, Affaires réglementaires internationales et antitrust, de la Chambre de commerce des États-Unis.

La ministre a rencontré Brenda Mallory, présidente du Conseil de la qualité de l'environnement de la Maison-Blanche, afin de discuter des expériences de chaque pays en matière d'écologisation des activités, ainsi que des domaines particuliers de coopération et d'harmonisation des politiques. Des questions comme la cible globale de carboneutralité pour les activités gouvernementales, les achats écologiques et les nouvelles cibles d'écologisation favorisant la résilience aux changements climatiques ont été les principaux sujets abordés.

La ministre Fortier a souligné l'engagement du Canada à l'égard de l'écologisation des activités du gouvernement du Canada. En établissant des objectifs de réduction des émissions dans les activités fédérales et en tirant parti du pouvoir d'achat, le gouvernement fédéral est mieux en mesure de saisir les occasions d'accélérer la transition vers une économie carboneutre.

La ministre Fortier a également rencontré le contre-amiral Paul Reed, secrétaire adjoint à la Santé, pour discuter des différentes dimensions de la politique de bien-être et du cadre canadien pour la qualité de vie.

Enfin, la ministre a effectué une visite au laboratoire d'innovation Workplace de l'Administration des services généraux du gouvernement des États-Unis sur le thème « L'avenir du milieu de travail fédéral à l'horizon 2030 » (Future of Federal Workplace 2030).

Le voyage de la ministre à Washington a donné lieu à des discussions productives sur les possibilités et défis communs et a fourni une tribune précieuse pour renforcer une compréhension mutuelle des objectifs liés à la réglementation, au numérique et à la durabilité, entre autres.

