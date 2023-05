SANY organise l'Assemblée générale mondiale 2023 pour les concessionnaires et les représentants des clients





BEIJING, 26 mai 2023 /CNW/ -- SANY, le principal fabricant mondial de machines de construction, a récemment accueilli l'Assemblée générale mondiale 2023 à Changsha, du 16 au 17 mai. L'événement a réuni plus de 1 200 concessionnaires et représentants de clients de près de 100 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie, pour discuter de stratégies de développement gagnant-gagnant.

Durant la conférence, Xu Ming, vice-président principal et directeur des opérations internationales au siège de SANY, a souligné l'importance de la coopération dans le climat mondial actuel fait de crises et d'occasions. Il a présenté la stratégie de développement international de SANY, en mettant l'accent sur l'amélioration des produits, la création de « canaux » et la mise à niveau de la numérisation et des niveaux de service à l'avenir. M. Xu a également exprimé son souhait de renforcer la coopération avec les concessionnaires et les clients à l'échelle mondiale pour créer un avenir prometteur.

La conférence comprenait également une activité de signature de contrats sur place, qui a atteint les commandes prévues de 1,172 milliard de yuans.

SANY a présenté 42 nouveaux produits à l'occasion d'un « défilé », dont le SKT105E, un camion s'inscrivant dans le cadre d'initiatives écologiques qui n'émet aucune émission et qui favorise la réduction des émissions de dioxyde de carbone d'environ 130 tonnes par camion par an. La forte consommation d'énergie en aval de SANY est réduite d'environ 90 %, et le taux de récupération d'électricité est augmenté d'environ 10 % par rapport à l'industrie.

De plus, le SY19E, le premier mini-excavateur électrique lancé par SANY, offre un haut rendement énergétique, une économie d'énergie, une sécurité et une fiabilité, et une longue durée de vie. Plusieurs options de configuration sont offertes pour répondre aux besoins des clients dans différents pays.

Le 17 mai, SANY a fait la démonstration de la magie de la fabrication intelligente aux invités présents autour de l'usine phare. Le soir, un feu d'artifice a été présenté à Liuyang pour marquer l'arrivée des invités venus du monde entier.

« SANY s'est engagé à améliorer ses produits, à créer des canaux et à améliorer la numérisation et les niveaux de service afin de promouvoir un développement gagnant-gagnant auprès de nos concessionnaires et de nos clients à l'échelle mondiale, a déclaré M. Xu. L'Assemblée générale mondiale 2023 a été un événement couronné de succès qui a réuni des concessionnaires et des représentants de clients du monde entier pour discuter de croissance et de succès futurs. »

