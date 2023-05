CORPORATION NUVEI ANNONCE LES RÉSULTATS DU VOTE TENU LORS DE SON ASSEMBLÉE ANNUELLE





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), société de technologie financière canadienne, a annoncé aujourd'hui les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires du 26 mai 2023 (l'« assemblée »). Les actionnaires de la Société ont voté en faveur de tous les points à l'ordre du jour présentés à l'assemblée par la Société. Les résultats complets du vote pour chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont présentés ci?après.

1. Élection des administrateurs

Les sept (7) candidats aux postes d'administrateurs proposés par la direction de la Société ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Les voix pour chacun des candidats ont été exprimées comme suit :

Candidats Pourcentage des voix en faveur de l'élection du candidat Pourcentage des voix contre l'élection du candidat Philip Fayer 99,83 % 0,17 % Timothy A. Dent 98,17 % 1,83 % Maren Hwei Chyun Lau 98,17 % 1,83 % David Lewin 95,88 % 4,12 % Daniela Mielke 96,34 % 3,66 % Pascal Tremblay 99,43 % 0,57 % Samir Zabaneh 99,84 % 0,16 %



2. Nomination de l'auditeur

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a été nommé auditeur de la Société par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Les voix ont été exprimées comme suit :

Pourcentage des voix en faveur de

la nomination de l'auditeur Pourcentage d'abstentions 99,78 % 0,22 %



3. Résolution relative à la modification du régime incitatif général

La résolution ordinaire, dont le texte est reproduit dans son intégralité à l'Annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 3 avril 2023 (la « circulaire »), relative (i) à une modification du régime incitatif général aux termes de laquelle le nombre d'actions à droit de vote subalterne de la Société pouvant être réservées aux fins d'émission a été augmenté pour passer de 10 % à 15 % de la totalité des actions à droit de vote multiple et des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation à l'occasion, avant dilution, et (ii) à l'approbation de la totalité des options et des droits non attribués aux termes du régime incitatif général, dans sa version modifiée aux termes de cette résolution ordinaire, a été approuvée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Les voix ont été exprimées comme suit :

Pourcentage des voix en faveur de la résolution ordinaire Pourcentage des voix contre la résolution ordinaire 95,92 % 4,08 %



Les résultats définitifs du vote sur les questions ayant fait l'objet d'un vote à l'assemblée seront déposés sur SEDAR au www.sedar.com, sous le profil de la Société, et sur EDGAR au www.sec.gov.

