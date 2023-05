AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour combattre les méfaits associés à la consommation de substances à Sudbury (Ontario)

Viviane Lapointe, députée de Sudbury, annoncera au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, du financement visant à améliorer les résultats sur la santé des personnes à...

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) et HUTCHMED (China) Limited (HUTCHMED) annoncent aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé un examen prioritaire de demande de drogue nouvelle (DDN) pour fruquintinib, un inhibiteur...

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) ainsi que l'Association des biologistes du Québec (ABQ) saluent l'annonce d'aujourd'hui de la part de la ministre chargée de l'application du Code des professions et des lois constituant les ordres...