Le gouvernement du Canada investit dans la prévention des espèces aquatiques envahissantes dans les eaux du Québec

SHERBROOKE, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les espèces aquatiques envahissantes constituent une grave menace pour les eaux, l'économie, et la société du Canada. Lorsque des espèces sont introduites à l'extérieur de leur environnement naturel, elles peuvent croître rapidement, être en concurrence directe avec les espèces indigènes, et modifier les habitats, pouvant causer des dommages écologiques dans nos plans d'eau.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a lancé le nouveau Fonds pour la prévention des espèces aquatiques envahissantes (FPEAE), qui fournira 8,75 millions de dollars en financement sous forme de contribution au cours des cinq prochaines années pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes au Canada. L'un des projets initialement sélectionnés pour un financement direct et amorcé cette année, soit celui du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), bénéficiera d'un financement de 644 550 dollars, pour établir un réseau régional et offrir un soutien scientifique et technique aux organismes concernés par la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes.

Ce réseau permettra :

une meilleure compréhension collective des enjeux et menaces

l'élaboration de plans d'action régionaux concertés

une meilleure direction des efforts de prévention, de contrôle et d'éradication

l'augmentation du partage de connaissance entre les acteurs au sujet des initiatives

la mise à jour des données d'occurrences et les répertoires d'initiatives

l'assurance d'une cohérence dans les messages et stratégies d'intervention.

Quatre conseils régionaux apporteront leur expertise pour mener à bien ce projet sur le terrain : le Conseil régional de l'environnement des Laurentides, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le financement fourni par Pêches et Océans Canada aura une incidence directe sur les efforts de prévention visant à lutter contre les espèces aquatiques envahissantes dans la région. La prévention de l'introduction, de l'établissement et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes est le moyen le plus efficace de limiter leurs dommages, et contribue à protéger nos eaux de la perte de biodiversité.

Citations

« Les espèces aquatiques envahissantes peuvent faire des ravages dans nos eaux; c'est pourquoi il est essentiel que nous empêchions collectivement leur introduction et leur propagation dans nos eaux. Grâce au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes, le gouvernement du Canada verse une contribution importante au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Ces fonds de contribution aideront à établir un important réseau régional, et à fournir un soutien scientifique et technique, deux éléments fondamentaux pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes.»

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne



« Pour protéger nos lacs, il faut s'informer sur les risques associés aux espèces aquatiques envahissantes et prendre les mesures qui s'imposent, individuellement et collectivement, pour ne pas être la cause de la propagation. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement envers les enjeux environnementaux. Le financement annoncé représente des années de travail et de collaboration entre les différents paliers de gouvernement, nos associations locales et régionales en environnement, pour contrer les espèces aquatiques exotiques envahissantes. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes privilégiés de disposer, dans les Cantons de l'Est, d'une expertise régionale en matière d'espèces aquatiques envahissantes. Depuis 2018, le CRE Estrie réalise un travail crucial à ce sujet. Le financement annoncé leur permettra d'établir un diagnostic des moyens de prévention d'introduction des espèces aquatiques envahissantes dans le but de mettre en place une stratégie régionale de prévention en Estrie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, Québec

« Cette collaboration entre Pêches et Océans Canada et le RNCREQ permettra aux CRE impliqués, de mobiliser les intervenants régionaux, afin de développer et de rendre disponibles plusieurs outils d'aide à la décision auprès des municipalités concernant la gestion et la lutte contre les EAE. »

Martin Vaillancourt, directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes sont des espèces non indigènes de poissons, d'invertébrés ou de plantes qui ont été introduites dans un nouvel environnement aquatique, en dehors de leur aire de répartition naturelle.

Elles causent des millions de dollars de dommages chaque année aux infrastructures humaines, ainsi que des milliards de dollars en perte de revenus provenant de diverses industries.

Pêches et Océans Canada collabore avec des partenaires de partout au Canada pour prévenir l'introduction, l'établissement et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes dans nos plans d'eau.

