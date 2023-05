Invitation aux médias - Lancement de Francisation Québec





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, accompagnée du ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la mise en oeuvre de Francisation Québec.

DATE : Lundi 29 mai 2023



HEURE : 10 h



LIEU : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

1 200, boulevard Saint-Laurent

9e étage

Montréal (Québec) H2X 0C9

Les journalistes devront se rendre à la sécurité du rez-de-chaussée pour obtenir leur accréditation. Un membre de l'équipe les conduira ensuite à l'étage pour l'événement.

La conférence de presse sera précédée, à 9 h, d'une séance d'information technique présentée par le sous-ministre adjoint au secteur de la Francisation et de l'Intégration, M. Frederico Fonseca et le sous-ministre adjoint au secteur Soutien à la performance et à la transformation, M. Stéphane Lanctôt.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire à [email protected], avant 8 h le 29 mai 2023. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par courriel.

Une période de questions suivra la présentation.

Le point de presse sera également diffusé en direct sur la page Facebook de la ministre, Mme Christine Fréchette : https://www.facebook.com/ChristineFrechetteSanguinet/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

26 mai 2023 à 14:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :