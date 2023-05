Walmart Canada reçoit une première livraison de préparations pour nourrissons Laboratoire Modilac





MISSISSAUGA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - La pénurie de préparations pour nourrissons a causé des maux de tête à bien des parents de partout au pays ces deux dernières années. Walmart Canada est donc particulièrement heureuse d'avoir reçu une première livraison de préparations en poudre pour nourrissons de Laboratoire Modilac, dont la vente est maintenant autorisée au Canada.

Cette gamme de produits nutritionnels pour bébés est fabriquée en France. Son importation se fait en collaboration avec Santé Canada, qui a sélectionné le fournisseur et autorisé ses produits en vertu de la politique provisoire sur la vente de préparations pour nourrissons au pays. Santé Canada a suivi un rigoureux processus d'approvisionnement, de sélection et d'approbation pour s'assurer que ces produits sont sûrs pour les poupons.

Walmart est le premier détaillant canadien à ajouter ce produit essentiel à son assortiment d'aliments pour bébés.

Les préparations approuvées par Santé Canada dans le cadre de la politique provisoire arrivent ces jours-ci dans les succursales de Walmart partout au pays, et elles seront offertes en succursale et en ligne dès juin. Les produits suivants seront en vente aux bas prix de tous les jours de Walmart Canada :

Laboratoire Modilac Précision 700 g 1 er âge (de 0 à 6 mois) pour l'alimentation quotidienne

âge (de 0 à 6 mois) pour l'alimentation quotidienne Laboratoire Modilac Précision 700 g 2e âge (de 6 à 12 mois) pour l'alimentation quotidienne

Laboratoire Modilac, chef de file des préparations pour nourrissons en France, conçoit et produit des laits infantiles depuis 1984, avec du lait provenant de Normandie. Laboratoire Modilac est une des principales marques recommandées par les pédiatres en France. L'entreprise consulte des experts en pédiatrie et en nutrition pour élaborer des préparations à la fine pointe de la recherche nutritionnelle et offrir un produit aussi proche que possible du lait maternel.

Ces préparations pour nourrissons sont nouvelles sur le marché canadien, mais ses ingrédients sont conformes à ce qui est actuellement disponible au pays et ont été pleinement approuvés par Santé Canada.

« Nous partageons les préoccupations des parents qui peinent à trouver les préparations pour nourrissons dont ils ont besoin. Nous travaillons avec de nombreux fabricants pour faire en sorte que les familles de tout le pays aient accès au lait maternisé dont elles dépendent. Cette collaboration entre Walmart et Laboratoire Modilac est donc une bonne nouvelle, déclare Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada. De concert avec ces fabricants et tous nos partenaires, nous allons continuer à tout faire pour accroître l'offre et garantir que les produits comparables sont disponibles pour les familles qui en ont besoin. »

« Walmart Canada est là pour aider les Canadiens à économiser et à mieux vivre. Aujourd'hui, ce principe fondateur se traduit par l'acceptation d'une première livraison de préparations pour nourrissons importées, dont on a grand besoin au pays, déclare Sam Wankowski, chef de la commercialisation à Walmart Canada. Nous sommes conscients que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement des préparations pour nourrissons ont été extrêmement stressants pour les parents. Aujourd'hui, les familles peuvent avoir l'esprit plus tranquille, sachant que nous avons élargi l'assortiment de produits offerts aux bas prix de tous les jours de Walmart Canada pour nourrir leurs nourrissons. »

« Laboratoire Modilac est heureux de collaborer avec Walmart Canada pour nourrir les bébés et aider les parents, particulièrement dans le contexte des pénuries récurrentes de préparations pour nourrissons sur le marché canadien, explique Ghislain Ehrmann, président et chef de la direction de Laboratoire Modilac. Nous sommes fiers d'offrir aux familles canadiennes le produit sur lequel les familles françaises comptent depuis 1984, en collaboration avec Walmart et Santé Canada. »

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100?000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et a également été nommée l'une des marques les plus populaires au Canada (selon le nombre de recherches sur Google). Walmart Canada s'engage à favoriser la régénération en mettant l'accent sur l'équitabilité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, l'entreprise a recueilli plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca ainsi que les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart Canada.

SOURCE Walmart Canada Corp.

26 mai 2023 à 13:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :