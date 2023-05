Takeda présentera des données de son pipeline et de son portefeuille en oncologie à l'occasion des éditions 2023 du congrès annuel de l'ASCO et du congrès de l'EHA





Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera des données de son pipeline en oncologie en expansion et de son portefeuille de produits établi à l'occasion du 59e congrès annuel de l'Association américaine d'oncologie clinique (ASCO) qui se tiendra du 2 au 6 juin 2023 à Chicago, dans l'Illinois, et du 31e congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA) qui se tiendra du 8 au 11 juin 2023 à Francfort, en Allemagne.

La présence de la société au congrès 2023 de l'ASCO mettra en évidence le portefeuille croissant de Takeda dans le domaine des tumeurs solides, avec des recherches axées sur l'amélioration des traitements pour le cancer colorectal métastatique, ainsi que des formes rares de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) provoqué par l'activation d'oncogènes. Dans le cadre de son portefeuille d'hématologie, Takeda présentera des données lors de séances orales à l'occasion des congrès de l'ASCO et de l'EHA concernant une étude comparative de phase 3 comparant des traitements ciblés chez des patients nouvellement diagnostiqués avec une leucémie lymphoblastique aiguë à chromosome Philadelphie positif (LLA Ph+).

« Au cours de l'année écoulée, nous avons accompli des progrès importants dans notre pipeline ? à la fois en cours avec nos activateurs de l'immunité innée et avec la poursuite de la diversification de notre pipeline ? visant à terme à proposer des médicaments transformateurs aux patients qui en ont le plus besoin », a déclaré Awny Farajallah, D.M., responsable des affaires médicales mondiales en oncologie chez Takeda. « En ayant à l'esprit notre aspiration à soigner le cancer, nous sommes enthousiasmés de partager des données de notre portefeuille récemment étendu dans le domaine des tumeurs solides, présentant des résultats pour le cancer colorectal, ainsi que des études de notre portefeuille établi en oncologie dans le cadre duquel nous continuons d'explorer le potentiel d'une nouvelle norme de soin pour la leucémie lymphoblastique aiguë. »

Une liste complète des résumés sponsorisés par l'entreprise est disponible pour l'ASCO et pour l'EHA.

L'engagement de Takeda en faveur de l'oncologie

Chez Takeda Oncology, nous sommes unis par notre aspiration à soigner le cancer et motivés chaque jour à faire plus d'efforts pour les patients avec des options de traitement limitées ou inefficaces. Notre structure flexible et notre solide expertise interne sont complétées par un réseau de partenariats qui optimisent notre capacité à rechercher, à développer et à proposer des médicaments transformateurs aux personnes atteintes du cancer. Mettant à profit des décennies de leadership dans l'oncologie et un portefeuille de médicaments homologués pour les cancers hématologiques et les tumeurs solides, nous faisons progresser un pipeline de pointe axé sur la puissance de l'immunité naturelle. Avec l'inspiration des patients et l'innovation venue de partout, notre objectif est d'introduire de nouvelles catégories d'immunothérapies pouvant conduire à des réponses importantes et durables, de sorte que davantage de patients puissent bénéficier et avoir accès à des médicaments innovants. Pour de plus amples renseignements, visitez www.takedaoncology.com.

À propos de Takeda

Takeda s'attache à améliorer la santé des personnes et à offrir un avenir meilleur pour le monde. Nous ambitionnons de découvrir et de fournir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et d'activité, notamment le gastro-intestinal et l'inflammation, les maladies rares, les thérapies dérivées du plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Conjointement avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à franchir une nouvelle frontière en matière d'options thérapeutiques grâce à notre pipeline dynamique et diversifié. En tant que société biopharmaceutique fondée sur des valeurs et orientée R&D, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos collaborateurs et la planète. Nos employés répartis dans environ 80 pays et régions sont inspirés par notre objectif et ancrés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, visitez www.takeda.com.

