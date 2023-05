Avis aux médias - Le ministre Steven Guilbeault annoncera un financement important pour que les systèmes de chauffage des Néo-Écossais soient abordables et écologiques

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, dresse un bilan très positif de la grande mobilisation du secteur bioalimentaire autour d'une plus grande...

Aujourd'hui, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la conservation, de la faune et de la biodiversité se sont réunis à Ottawa, en Ontario, en réaffirmant leur engagement à collaborer à l'atteinte des objectifs partagés...