Le gouvernement du Canada investit 42,9 millions de dollars pour aider les particuliers et le secteur de la santé à s'adapter aux changements climatiques





La Stratégie nationale d'adaptation aidera le secteur des soins de santé à prévoir les risques sanitaires liés aux changements climatiques et à réagir en conséquence.

QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les changements climatiques nous affectent tous. Le réchauffement des températures et l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations et les feux de forêt représentent déjà une menace importante pour notre santé et notre bien-être. Ces phénomènes deviennent plus fréquents et plus graves. Ils augmentent les coûts pour notre système de santé ainsi que la pression qui pèse sur lui, et ont des conséquences marquées sur la santé mentale des personnes et des communautés.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que Santé Canada investira jusqu'à 43 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour financer des programmes qui aideront le secteur de la santé et la population du Canada à s'adapter aux changements climatiques. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada. La Stratégie nationale d'adaptation est accessible aux provinces, aux territoires et aux organisations nationales autochtones pour leur permettre de formuler leurs observations définitives, et elle sera bientôt finalisée. La Stratégie finale aidera le gouvernement à réagir aux effets des changements climatiques que la population canadienne ressent déjà et à mettre en oeuvre les transformations dont nous avons besoin pour bâtir un système de santé plus solide et à faible émission de carbone.

Les sommes investies aideront à protéger les gens contre les risques sanitaires existants et émergents causés par les changements climatiques, et à mettre en place des systèmes de santé qui s'adaptent et s'ajustent à l'évolution de notre climat. Il faudra, par exemple, privilégier des systèmes de santé résilients et à faible émission de carbone, capables de faire face aux risques sanitaires liés aux changements climatiques comme la chaleur extrême.

Grâce au cadre défini par la Stratégie nationale d'adaptation, Santé Canada renouvellera et élargira les programmes de santé déjà en place, notamment le programme ADAPTATIONSanté ainsi que les dispositions nécessaires pour protéger la santé de la population canadienne contre la chaleur extrême, notamment la chaleur extrême à l'intérieur des bâtiments, qui est la principale cause de blessures et de décès liés à la chaleur au Canada. Ces initiatives abordent les effets des changements climatiques sur la santé et proposent des mesures pour protéger la population contre la chaleur accablante, qui constitue un risque de plus en plus important et urgent pour la santé.

«?Les changements climatiques constituent la plus grande menace pour la santé de la population au Canada et dans le monde entier. Notre système de santé joue un rôle important dans la prévention des impacts des changements climatiques sur la santé, mais nous n'y arriverons pas seuls. C'est pour cette raison que nous collaborons avec des partenaires de tout le pays pour protéger les gens des chaleurs extrêmes et créer des systèmes de santé résilients face aux changements climatiques.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?Le changement climatique a de profondes incidences sur la santé mentale des personnes partout au Canada, en particulier dans les peuples autochtones, les communautés rurales et éloignées. Les initiatives annoncées aujourd'hui permettront d'aider un plus grand nombre de personnes exposées aux effets négatifs du changement climatique sur la santé et la santé mentale, et permettront de créer des communautés plus résilientes pour les générations à venir. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Lorsqu'il est question de politique sur les changements climatiques, nul ne peut passer sous silence les impacts déjà bien réels sur la santé, la sécurité et l'économie des Canadiens d'un océan à l'autre. Certes, il faut continuer notre lutte contre les changements climatiques, mais il faut également mieux se préparer, car les effets sont déjà là. S'adapter, c'est réduire l'impact du climat changeant sur les gens et les collectivités en les aidant pour qu'ils soient prêts à réagir et qu'ils puissent se relever après coup. La Stratégie nationale d'adaptation du Canada est une feuille de route établissant comment nous pouvons nous adapter et surtout prospérer dans un contexte en constante évolution. Le gouvernement aide le secteur de la santé du Canada en renouvelant et en élargissant la portée des initiatives comme ADAPTATIONSanté pour protéger la santé des gens au Canada lors de chaleur extrême. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a désigné les changements climatiques comme la plus grande menace pour la santé publique mondiale du XXI e siècle.

siècle. Dans le cadre de son mandat, la D re Theresa Tam , administratrice en chef de la santé publique du Canada , est tenue de publier chaque année un rapport sur l'état de la santé publique au Canada . Le rapport de cette année, intitulé Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada , traite des effets des changements climatiques sur la santé.

, administratrice en chef de la santé publique du , est tenue de publier chaque année un rapport sur l'état de la santé publique au . Le rapport de cette année, intitulé Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au , traite des effets des changements climatiques sur la santé. Le chapitre «?L'adaptation et la résilience du système de santé?» de l'évaluation nationale du changement climatique et de la santé, intitulée «?La santé des Canadiennes et des Canadiens face aux changements climatiques?», a révélé que peu d'autorités sanitaires au Canada ont entrepris des opérations en vue d'identifier les risques sanitaires liés au climat et d'y remédier.

ont entrepris des opérations en vue d'identifier les risques sanitaires liés au climat et d'y remédier. Si rien n'est fait, les effets des changements climatiques sur la santé pourraient coûter des milliards de dollars au système de santé canadien et entraîner une réduction de l'activité économique de plusieurs dizaines de milliards de dollars au cours des prochaines décennies.

Au Canada , le secteur de la santé est responsable d'environ 5 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, ce qui aggrave les changements climatiques et augmente la pollution atmosphérique.

, le secteur de la santé est responsable d'environ 5 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, ce qui aggrave les changements climatiques et augmente la pollution atmosphérique. Chaque dollar dépensé pour des mesures d'adaptation permet d'économiser entre 13 et 15 dollars , dont des bénéfices directs et indirects pour l'ensemble de l'économie

, dont des bénéfices directs et indirects pour l'ensemble de l'économie La chaleur accablante est une préoccupation croissante au Canada . L'épisode de chaleur extrême qui s'est produit en Colombie-Britannique en 2021 a fait 619 morts, dont 90 % étaient âgés de plus de 60 ans. Parmi les décès, 98 % étaient attribuables à une blessure liée à la chaleur survenue à l'intérieur d'un bâtiment. Ce dôme de chaleur est le phénomène météorologique le plus meurtrier au Canada à ce jour.

. L'épisode de chaleur extrême qui s'est produit en Colombie-Britannique en 2021 a fait 619 morts, dont 90 % étaient âgés de plus de 60 ans. Parmi les décès, 98 % étaient attribuables à une blessure liée à la chaleur survenue à l'intérieur d'un bâtiment. Ce dôme de chaleur est le phénomène météorologique le plus meurtrier au à ce jour. L'Institut canadien d'information sur la santé a enregistré 36 706 visites à l'urgence liées à la chaleur au Canada entre 2004 et 2022.

entre 2022. Des recherches menées au Québec suggèrent que la morbidité et la mortalité supérieures à la normale en raison de la chaleur extrême pourraient entraîner des coûts totaux de 33 milliards de dollars pour la société entre 2015 et 2065, dont 370 millions de dollars de coûts directs pour le gouvernement de la province.

2065, dont 370 millions de dollars de coûts directs pour le gouvernement de la province. Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 ( 26 COP ), le Canada a adhéré au programme de l'OMS en faveur de la santé, s'engageant à mettre en place des systèmes de santé durables à l'épreuve des changements climatiques et à faible émission de carbone.

), le a adhéré au programme de l'OMS en faveur de la santé, s'engageant à mettre en place des systèmes de santé durables à l'épreuve des changements climatiques et à faible émission de carbone. Santé Canada assure la coprésidence du groupe de travail sur les systèmes de santé résilients aux changements climatiques de l'Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé, qui est dirigée par l'OMS.

