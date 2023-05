Le ministre Vandal célèbre la Semaine du développement économique





OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - PrairiesCan

Le Canada est bien placé pour tirer parti de ses atouts économiques, et le gouvernement du Canada s'est donné pour priorité de soutenir une forte croissance économique qui aidera les entreprises canadiennes à prospérer et créera de bons emplois pour les travailleurs canadiens, aujourd'hui et dans les années à venir.

Dans le cadre de la Semaine du développement économique au Canada, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé hier des investissements de plus de 7,6 millions de dollars dans un certain nombre d'initiatives de développement économique et de formation de la main-d'oeuvre en Saskatchewan. Ces investissements soulignent le travail important que les entreprises et le gouvernement fédéral accomplissent pour investir dans la création d'une économie forte et croissante, qui permettra de renforcer la classe moyenne et de créer des emplois bien rémunérés.

Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts visant à mettre en place une économie verte durable qui profite à tous. Les provinces des Prairies sont un moteur économique et, grâce à l'abondance de leurs ressources naturelles, à leur main-d'oeuvre qualifiée et à leur savoir-faire entrepreneurial, elles sont bien placées pour jouer un rôle central dans l'économie de demain.

En outre, le gouvernement contribue à une économie résiliente qui profite à toute la population en investissant dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement et de valeur canadiennes, en augmentant les dépenses en recherche et développement et en commercialisant les produits canadiens sur le marché mondial.

En prenant des mesures pour faire progresser ces domaines prioritaires clés, le gouvernement jette les bases d'une économie forte, pour tous les Canadiens. Comme d'autres pays sont sur la même voie, le Canada doit faire preuve d'audace et travailler rapidement et stratégiquement pour réussir. En retour, les entreprises et les industries canadiennes créeront plus d'emplois, des emplois qualifiés mieux rémunérés et un niveau de vie plus élevé, au profit de tous les Canadiens.

Citations

« Notre gouvernement sait que pour progresser vers une économie plus propre, il faut que les gouvernements, l'industrie, les peuples autochtones et les travailleurs unissent leurs efforts. Les Prairies sont une puissance économique et énergétique et sont bien placées pour contribuer de manière importante à l'économie canadienne et créer de bons emplois sur lesquels les travailleurs peuvent compter. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

Faits en bref

Les sept agences de développement régional (ADR) du Canada travaillent en étroite collaboration avec les entreprises et les innovateurs de leurs régions afin de stimuler la croissance économique et de créer davantage d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne canadienne.

PrairiesCan travaille avec les collectivités locales pour bâtir une économie régionale forte et compétitive en soutenant les entreprises, les travailleurs, l'innovation et le développement économique communautaire propres à l' Alberta , à la Saskatchewan et au Manitoba .

, à la et au . PrairiesCan se concentre sur les nouvelles possibilités de création de valeur dans les secteurs des minéraux critiques, de l'agriculture à valeur ajoutée et des véhicules lourds à zéro émission, entre autres.

Dans le cadre de la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies , PrairiesCan joue un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un cadre visant à faire progresser les possibilités pour les Prairies. Ce cadre constitue une approche collaborative visant à accroître la durabilité, ainsi qu'à créer des emplois, à augmenter les exportations et à attirer des investissements dans la région.

, PrairiesCan joue un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un cadre visant à faire progresser les possibilités pour les Prairies. Ce cadre constitue une approche collaborative visant à accroître la durabilité, ainsi qu'à créer des emplois, à augmenter les exportations et à attirer des investissements dans la région. PrairiesCan a à coeur le développement économique et la croissance communautaires et compte aujourd'hui 11 points de service répartis entre le Manitoba , la Saskatchewan et l' Alberta .

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378 ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

26 mai 2023 à 12:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :