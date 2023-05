Avis aux médias - L'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH (10e anniversaire) et l'annonce des résultats du concours auront lieu à Toronto dans le cadre du plus grand rassemblement d'universitaires au Canada





TORONTO, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) vous invite à assister à l'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH lors du Congrès des sciences humaines qui se tiendra à l'Université York.

Dans le cadre de ce concours annuel J'ai une histoire à raconter, qui en est à sa 10e édition, le CRSH met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer aux Canadiennes et Canadiens, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur notre vie, sur le monde dans lequel nous vivons et sur notre avenir. Devant un jury, les 25 finalistes présenteront leurs histoires inspirantes et démontreront comment la recherche financée par le CRSH fait une différence dans notre monde.

Ted Hewitt, président du CRSH, annoncera les noms des cinq grandes gagnantes et grands gagnants, choisis parmi près de 200 projets soumis par des étudiantes et étudiants de partout au Canada, à la fin de l'événement.

Les membres des médias qui veulent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence à l'avance à : [email protected] et en remplissant le formulaire d'accréditation des médias.

Présentation des 25 finalistes

Date : 29 mai 2023

Heure : de 9 h à 12 h (heure de l'Est)

Lieu : 198, boulevard, North York (Ontario) M3J 2S5

Vari Hall-Expo Theatre, Université York

Personnes ressources

26 mai 2023 à 11:42

