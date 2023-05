Fonds régions et ruralité - Un appel de projets et deux nouvelles initiatives de développement régional en Abitibi-Témiscamingue





LANDRIENNE, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les députés de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Suzanne Blais, M. Pierre Dufour et M. Daniel Bernard, sont heureux d'annoncer au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 298 000 $ est octroyée pour la réalisation de deux initiatives dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Tout d'abord, le Centre de formation professionnelle Val-d'Or recevra 148 000 $ pour réaliser une étude afin d'évaluer la faisabilité et les besoins d'espace pour l'agrandissement de son édifice ou la construction d'un nouveau bâtiment. L'objectif étant de créer un pavillon technologique qui serait consacré à la conception de formations numériques.

Ensuite, une aide de 150 000 $ permettra à La Ruche solution de financement de s'implanter en Abitibi-Témiscamingue. L'ouverture d'un bureau régional contribuera à stimuler l'émergence de nouveaux projets en élargissant le réseau de soutien aux promoteurs et entrepreneurs.

Par ailleurs, les organismes admissibles sont invités à déposer leurs demandes d'aide financière à l'occasion d'un nouvel appel de projets. Ils ont jusqu'au 29 septembre pour le faire par l'entremise du site Web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Pour 2023-2024, une somme de 2 146 367 $ est disponible pour appuyer des projets structurants répondant aux priorités régionales et ayant des retombées sur le territoire de plus d'une MRC.

Citations :

« Au fil des ans, de nombreux projets ayant des effets positifs pour nos communautés ont vu le jour grâce au FRR. J'invite donc les organismes à soumettre leur demande pour améliorer, eux aussi, la qualité de vie de nos collectivités. Les gens sauront certainement présenter de belles initiatives répondant aux sept priorités identifiées par les partenaires régionaux! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or est un levier éducatif essentiel au développement de notre main-d'oeuvre. Grâce à ce financement, il pourra s'assurer d'avoir des lieux adéquats afin de rester à la fine pointe des technologies numériques, le développement professionnel étant au coeur des enjeux de notre région.

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Le FRR joue un rôle important dans le développement de nouveaux projets en région. Je me réjouis de l'implantation de La Ruche par l'entremise de l'aide de 150 000$, car elle offrira aux entrepreneurs un outil de financement supplémentaire et un accompagnement professionnel pour le démarrage de leurs projets. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Le montant annoncé aujourd'hui nous permettra de soutenir, encore cette année, des projets essentiels au développement de l'Abitibi-Témiscamingue. La Ruche et le projet du Centre de formation professionnelle Val-d'Or en sont d'ailleurs de très beaux exemples. Ces projets, pensés et mis en oeuvre par le milieu, font une réelle différence dans l'écosystème régional et c'est pourquoi nous invitons les organismes éligibles à déposer une demande en grand nombre. »

Sébastien D'Astous, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et porte-parole du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fait saillant :

Les sept priorités de l'Abitibi-Témiscamingue sont les suivantes :

Favoriser et soutenir la desserte en Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire sur l'ensemble du territoire de la région.



Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation, d'apprentissage et de perfectionnement en continu.



Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouveaux arrivants.



Favoriser une cohabitation harmonieuse et un dialogue social inclusif avec les Premières Nations.



Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.



Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé, le bien-être de la population.



Assurer la mobilité durable, efficiente et efficace des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ainsi que les liens avec les régions limitrophes et les grands centres.

