Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet de l'innovation sociale et de la finance sociale





GATINEAU, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, sera à Ottawa pour faire une annonce au sujet de l'innovation sociale et de la finance sociale. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider le secteur de la finance sociale à croître, à innover et à augmenter son incidence sociale, économique et environnementale.

La ministre sera accompagnée par Ryan Turnbull, député de Whitby.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 29 mai 2023 Heure : 10 h 30 (HAE) (annonce) 11 h 20 (HAE) (discussion entre experts) Lieu : Impact Hub 123, rue Slater Ottawa (Ontario)



Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HAE) le lundi 29 mai 2023. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

26 mai 2023 à 11:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :