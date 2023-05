160 000 $ pour soutenir les gestionnaires du milieu culturel





QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M.?Mathieu?Lacombe, annonce un soutien de 160 000 $ à l'organisme Compétence Culture pour la poursuite de son projet Parcours de développement des compétences pour gestionnaires en contexte de changement.

Le milieu de la culture est l'un des secteurs d'activités économiques qui ont été le plus touchés par la pandémie. Les personnes occupant des postes de direction rencontrent des enjeux importants qui découlent de la crise en plus de leurs réalités quotidiennes de dirigeant(e)s. Après deux années de pandémie, l'adaptation des gestionnaires est toujours nécessaire et leur demande ainsi de rehausser leurs compétences pour faire face aux défis actuels. L'organisme Compétence Culture offre pour la deuxième année, Parcours de développement des compétences pour gestionnaires en contexte de changement, un projet qui répond notamment à deux des objectifs de la politique culturelle du Québec en matière d'éducation et de formation.

Citation

« Le maintien d'un Québec fort passe par une culture solide et son expression passe par des aspects comme le développement des compétences et le recrutement de main-d'oeuvre de qualité dans l'ensemble des disciplines et métiers de la culture. Comme dans tout secteur économique prioritaire, la formation est une des clés qui nous ouvriront des horizons nouveaux et prometteurs. Je remercie donc Compétence Culture d'avoir mis sur pied un parcours de développement des compétences et bon succès!»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Compétence Culture est le comité sectoriel de main-d'oeuvre pour le secteur culturel et exerce un rôle majeur dans le développement des compétences favorisant l'accès et le maintien en emploi ou en activité.

Le Ministère reconnait les enjeux de main-d'oeuvre et de précarité dans le milieu culturel, deux phénomènes exacerbés par la pandémie.

L'accès à une formation de qualité et au développement des compétences contribue grandement à l'excellence et à la vitalité culturelle du Québec.

