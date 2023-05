Modernisation du système professionnel : le CIQ travaillera en collaboration avec la ministre LeBel et l'Office des professions du Québec





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), madame Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, a annoncé le lancement d'un vaste chantier sur la modernisation du système professionnel. C'est devant les représentants des 46 ordres professionnels du Québec et accompagnée de la présidente de l'Office des professions du Québec, madame Dominique Derome, que la ministre a dévoilé les objectifs et les étapes de cette grande réforme.

Les grandes phases de ce projet de modernisation se feront en collaboration étroite avec l'Office des professions et le CIQ. Tous les acteurs clés seront mis à contribution et les ordres professionnels seront consultés dès l'automne. Cette collaboration tripartite sera l'occasion d'entamer une réflexion collective sur la protection du public, un enjeu capital qui n'a pas été examiné globalement depuis 50 ans.

De son côté, le CIQ travaillera avec les parties prenantes afin de faire cheminer les préoccupations de ses membres, les ordres professionnels. Le CIQ jouera plus qu'un rôle de facilitateur en vue de ces consultations. Il proposera des paramètres aux trois volets (allègement règlementaire, modernisation du Code des professions et élargissement des professions) de cette réforme.

Cette annonce survient cinq mois après une première rencontre entre la ministre LeBel et les ordres professionnels lors d'un événement organisé par le CIQ. Les membres du CIQ avaient alors eu l'occasion de lui brosser un portrait des enjeux sur le terrain en plus de démontrer certains défis systémiques généralisés à travers le système professionnel.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement près de 422 000 membres, dont 64 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

26 mai 2023 à 10:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :