Avis aux médias - Trouble du spectre de l'autisme - Annonce importante de la ministre Champagne Jourdain concernant des investissements pour l'intégration en emploi





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et la députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à l'Emploi, à la Métropole et à la région de Montréal, Karine Boivin Roy, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur des investissements importants pour des projets novateurs visant à soutenir l'intégration en emploi de personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme.

Date :

29 mai 2023





Heure :

9 h 15





Lieu : Ville de Montréal, arrondissement Pointe-Saint-Charles (Le lieu sera précisé au moment de votre inscription.)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse suivante d'ici le dimanche 28 mai, 13 h : [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

26 mai 2023 à 10:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :