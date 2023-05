OUVERTURE DU COMPLEXE AQUATIQUE DU PARC JEAN-DRAPEAU





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Avec le beau temps qui s'annonce, la Société du parc Jean-Drapeau est heureuse d'annoncer l'ouverture de son Complexe aquatique dès ce week-end. Du 27 mai au 11 juin prochain, la piscine récréative, dont l'eau est chauffée, sera ouverte tous les week-ends, pour ensuite être accessible tous les jours de l'été dès le 17 juin. À partir du 29 mai, la piscine sera également ouverte du lundi au vendredi pour la nage en longueur, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Que ce soit pour un bain libre en famille ou encore pour nager solo en longueur, venez profiter de l'un des plus beaux Complexes aquatiques en plein air au Canada!

Une foule d'activités nautiques à découvrir

En plus du bain libre et de la nage en longueur, les visiteurs pourront également profiter des tremplins de la piscine de plongeon pour pratiquer leurs techniques de saut et s'amuser. Les familles apprécieront aussi notre zone de jeux d'eau en bordure des piscines, ainsi que les Dimanches familles, durant lesquels une structure gonflable flottante est installée dans la piscine récréative créant ainsi un parcours à obstacle amusant pour les tout-petits.

En plus d'accueillir des centaines d'amateurs de baignade cette saison, le Complexe aquatique sera aussi l'hôte de plusieurs événements sportifs d'envergure à ne pas manquer, notamment le Festival national junior de plongeon et le Championnat canadien U19 de water-polo. La Tournée dans l'eau aura également le 30 juillet prochain afin d'initier les jeunes de 6 à 17 ans aux sports nautiques. L'incontournable Psicobloc sera aussi de retour du 1er au 4 septembre pour une compétition d'escalade à couper le souffle.

Plusieurs autres activités viendront s'ajouter à cette saison estivale qui s'annonce riche et divertissante ! Visitez le parcjeandrapeau.com afin de consulter l'ensemble de la programmation et les horaires.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

