Profiter de chaque rayon | Huawei présente sa stratégie FusionSolar et ses nouveaux produits à la SNEC 2023





SHANGHAI, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé sa toute nouvelle stratégie FusionSolar et ses solutions Smart PV+Energy Storage System (ESS) pour tous les scénarios lors de la 16e édition de la SNEC PV Power Expo à Shanghai. Ces offres démontrent l'engagement de Huawei à conduire la transformation mondiale vers la neutralité carbone.

Dans son discours d'ouverture, Hou Jinlong, président de Huawei Digital Power, a souligné l'accélération de la transformation énergétique des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, motivée par la neutralité carbone, l'indépendance énergétique et la valeur commerciale. En collaboration avec ses partenaires, Huawei Digital Power intègre des technologies numériques et d'électronique de puissance, ainsi que des flux de données et d'énergie, afin de proposer à ses clients du monde entier des produits et des solutions à faible émission de carbone dans tous les scénarios. L'objectif est de construire une infrastructure de système électrique innovante qui fasse progresser les industries PV et ESS.

Présentation de la stratégie FusionSolar de nouvelle génération

Chen Guoguang, président de Smart PV Business chez Huawei Digital Power, a dévoilé la toute nouvelle stratégie de FusionSolar. Cette stratégie se concentre sur la convergence des technologies 4T (Watt/Bit/Heat/Battery - Watt/Bit/Chaleur/Batterie), sur l'établissement de normes industrielles de haute qualité avec les partenaires et sur l'amélioration des six systèmes de partenaires de l'écosystème. Chen a également présenté les solutions Smart PV+ESS de Huawei, orientées vers l'avenir et couvrant tous les scénarios.

Dans les scénarios de centrales à grande échelle, Huawei a établi la tendance mondiale des onduleurs de chaîne intelligents au cours de la dernière décennie. À l'avenir, l'entreprise développera des convertisseurs de formation de réseau intelligents qui intègrent PV+ESS+réseau+système de gestion pour faire de l'énergie photovoltaïque une source d'énergie majeure. Le partenariat de Huawei avec China Resources Power à Qinghai, en Chine, a conduit à la première application au monde de convertisseurs de formation de réseau intelligents, jetant ainsi les bases des futures normes industrielles. En outre, Huawei a aidé ACWA Power et Power Construction Corporation of China à construire le plus grand projet de micro-réseau PV+ESS au monde en Arabie saoudite, fournissant de l'électricité propre à une ville d'environ 1 million d'habitants.

Dans les scénarios commerciaux et industriels (C&I), Huawei encourage l'innovation technologique pour faire de la sécurité active une norme, aidant ainsi les clients à réduire les émissions de carbone. Au cours de la prochaine décennie, la solution unique de Huawei « Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System » permettra aux campus et aux usines d'atteindre l'autosuffisance énergétique à 100 %.

Dans les scénarios résidentiels, Huawei vise à optimiser la consommation d'énergie domestique grâce à des technologies clés, telles que l'alimentation de secours hors réseau, la programmation intelligente de l'énergie domestique par l'assistant de gestion de l'énergie IA (EMMA), et l'interconnexion de centrales électriques virtuelles (VPP). Ces efforts permettront l'indépendance énergétique et l'autosuffisance des foyers.

Lancement de nouveaux produits FusionSolar pour tous les scénarios

Zheng Yue, président de la division Utility Smart PV Business de Huawei Digital Power, a présenté la solution FusionSolar Smart PV&ESS, qui assure la formation du réseau, un faible coût moyen pondéré de l'électricité (LCOE), une grande fiabilité et une numérisation complète.

La solution Huawei Smart PV&ESS Solution fonctionne à la fois en réseau et hors réseau, offrant une capacité de production d'énergie renouvelable supérieure de 40 % et un LCOE inférieur de 30 % à celui d'une solution conventionnelle. Sa conception de sécurité multi-niveaux 5+4 assure une protection complète du PV à l'ESS, des composants aux systèmes, et fournit une cybersécurité robuste. Sa numérisation complète permet une détection de bout en bout de chaque composant d'une centrale électrique.

Zhong Mingming, président de C&I Smart PV Business, Huawei Digital Power, a lancé la solution « C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management System Solution 2.0 ». Cette solution, qui combine des optimiseurs, des onduleurs solaires, des ESS, des chargeurs et des services de gestion, offre un rendement énergétique intelligent, une consommation d'énergie intelligente, une assurance de fiabilité intelligente, une O&M intelligente et une sécurité active. Elle réduit les coûts de consommation d'énergie des clients grâce à des technologies intelligentes en matière de rendement énergétique, de consommation d'énergie, d'assurance de la fiabilité, et d'exploitation et de maintenance. La solution garantit également une sécurité active au niveau des appareils, des biens et des personnes.

Zhou Tao, président de Residential Smart PV Business, Huawei Digital Power, a lancé la Residential Smart PV Solution 4.0. Ce « 1+4+X Optimizer+PV+ESS+Charger+Load+Management System » offre une autosuffisance en électricité, une expérience de contrôle intelligente et une sécurité active. Il améliore l'utilisation des toits de 10 à 30 %, le rendement énergétique des toits jusqu'à 35 % et l'autoconsommation d'énergie de 10 %. L'intégration de la solution Residential Smart PV avec Huawei All-in-One Smart Home fournit des informations en temps réel et un contrôle holistique des données énergétiques, ce qui favorise l'autosuffisance en électricité de la maison. La solution donne également la priorité à la sécurité active, avec une vitesse de réaction accrue et des performances de sauvegarde au niveau des composants et des systèmes.

En mars 2023, Huawei Digital Power aura aidé des clients du monde entier à produire 769,5 milliards de kWh d'électricité verte, réduisant ainsi les émissions de carbone de 350 millions de tonnes, ce qui équivaut à la plantation de 480 millions d'arbres. Huawei s'engage à collaborer avec ses clients et partenaires pour promouvoir le photovoltaïque vert comme source d'énergie primaire pour chaque foyer et chaque entreprise, favorisant ainsi le développement sain de l'industrie et contribuant à un avenir plus vert.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2085371/IMAGE.jpg

26 mai 2023 à 09:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :