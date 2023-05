Shanghai Electric et ses partenaires indonésiens collaborent pour faire progresser les infrastructures énergétiques vertes et stables





JAKARTA, Indonésie, 26 mai 2023 /CNW/ - Mme Leng Weiqing, présidente et cheffe de la direction de Shanghai Electric's (SEHK: 2727, SSE:601727), au sein d'une délégation de haut niveau de six grandes entreprises de Shanghai dirigée par le maire de la ville, M. Gong Zheng, à l'occasion du symposium Shanghai-Jakarta Overseas Investment, a discuté avec les institutions locales de l'exploitation de plusieurs centrales électriques en Indonésie, y compris la centrale électrique au charbon Java 7, la centrale électrique de Chilaza et le parc industriel de Qingshan, qui ont grandement contribué à la sécurité et à la stabilité énergétiques locales et mondiales tout en réalisant des gains considérables dans la promotion de l'utilisation et de la durabilité de l'énergie verte.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette récente collaboration avec nos partenaires indonésiens qui contribue à assurer la stabilité énergétique, sans parler des possibilités d'emploi et de l'amélioration du niveau de vie pour de nombreuses collectivités partout en Indonésie », a déclaré Mme Leng. « Une grande partie de l'équipement fourni, exploité et entretenu par Shanghai Electric, qui est en service en Indonésie, contribue positivement à la sécurité énergétique locale, à l'amélioration du niveau et de la consommation d'énergie ainsi qu'aux moyens de subsistance des populations. »

De plus, le développement des affaires de l'entreprise dans de nombreux domaines comprend l'exploitation et l'entretien de trois centrales thermiques dans le parc industriel de Weda Bay, le projet d'ingénierie du coke de Nanjing Iron & Steel Group, dont la production annuelle est de 2,6 millions de tonnes, ainsi qu'un partenariat avec une usine d'échangeurs de chaleur de climatisation automobile.

Les projets novateurs de solutions et d'énergie à faibles émissions de carbone de Shanghai Electric contribuent massivement à l'essor des collectivités locales en Indonésie

Java 7 est un projet de centrale électrique au charbon de 2100 MW située à Banten, en Indonésie. Shanghai Electric a commencé les travaux de construction du projet en 2016 et est entré en phase d'exploitation commerciale en décembre 2019. La centrale électrique de Chilaza, exploitée et entretenue par Shanghai Electric pour sa deuxième phase, occupe la première place sur le plan de l'efficacité de la production d'électricité parmi les centrales électriques au charbon de l'île de Java, en Indonésie. Cette réalisation remarquable consolide sa position de première centrale électrique privée du pays. À la suite de sa récente connexion au réseau plus tôt ce mois-ci, l'installation est devenue une pierre angulaire solide, offrant une garantie inébranlable pour la stabilité du réseau électrique local. Un autre grand projet, le parc industriel de Qingshan, est la première incursion de l'entreprise sur le marché international de la cokéfaction à grande échelle. Faisant la promotion de la stratégie d'internationalisation de Shanghai Electric, il est d'une importance capitale.

Le vaste champ d'application de Shanghai Electric couvre les lignes de production de batteries au lithium, les pièces automobiles, les lignes de production de grands aéronefs, les ascenseurs et les compresseurs de climatisation. L'accent que met Shanghai Electric sur l'innovation technologique et la participation à la production et à l'exploitation de systèmes de transport ferroviaire et d'autres équipements industriels, ainsi que sur les services intégrés, crée des occasions de coopération sur le marché international et favorise le développement de technologies industrielles vertes et à faibles émissions de carbone à l'échelle mondiale.

Shanghai Electric développe activement ses activités d'ingénierie en dehors de la Chine. Elle a réalisé plus de 100 projets d'ingénierie énergétique d'une valeur totale de contrat de plus de 250 milliards de yuans (35,76 milliards de dollars américains), ce qui représente un tiers des ventes d'équipements électriques de l'entreprise à l'étranger. La société a également acquis une participation de 100 % dans Nedschroef aux Pays-Bas, prenant de l'expansion dans l'industrie des attaches automobiles haut de gamme, et une participation de 100 % dans Broetje Automation en Allemagne, pour accroître ses activités dans l'industrie de la fabrication d'équipements d'aviation haut de gamme.

Pour en savoir plus sur le symposium, visitez https://www.chinadailyhk.com/article/328064 ; ou pour en savoir plus sur Shanghai Electric et ses activités dans le monde, visitez https://www.shanghai-electric.com/group_en/ (en anglais seulement).

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727) est un fabricant d'équipements haut de gamme d'envergure internationale axé sur l'énergie intelligente écologique de qualité industrielle, présent dans le monde entier, qui se consacre à l'énergie intelligente, à la robotisation assistée par ordinateur et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation d'équipements haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées d'un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

