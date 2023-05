Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard font équipe avec Inclusions East pour investir dans la création d'opportunités pour les personnes en situation de handicap





MONTAGUE, PE, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Nancy Anderson, directrice générale d'Inclusions East Inc., ont annoncé un investissement conjoint de plus de 3,5 millions de dollars pour améliorer l'accessibilité des installations d'Inclusions East à Montague et Three Rivers.

Cet investissement va permettre le remplacement du centre de formation actuel d'Inclusions East en regroupant deux bâtiments existants avec une partie nouvellement construite. Le nouveau centre de formation offrira un environnement multisensoriel, des aires de réunion, une salle d'activités, une salle de musique et d'art, une salle d'artisanat et des toilettes accessibles afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées et pour tous les membres de la collectivité.

De plus, on effectuera des travaux de rénovation supplémentaires au bâtiment qu'Inclusions East a récemment acquis dans la municipalité de Three Rivers afin de pouvoir étendre ses activités en les offrant aux jeunes de la région, et d'améliorer la mise en oeuvre des programmes de formation sur les compétences en affaires.

Cet investissement aidera Inclusions East à améliorer la sécurité et l'accessibilité de ses installations, ainsi qu'à mettre ses programmes à la disposition d'un plus grand nombre de personnes handicapées.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le travail qu'Inclusions East accomplit dans nos collectivités est essentiel pour de nombreux insulaires. Les investissements du gouvernement du Canada aideront Inclusions East à améliorer la sécurité et l'accessibilité de ses installations, à mettre ses programmes à la disposition d'un plus grand nombre de personnes handicapées, à élargir ses activités pour les jeunes de la région et à améliorer la prestation de ses programmes de formation en compétences commerciales. Nous sommes fiers de nous associer à cet organisme afin de poursuivre son travail qui permet à chaque Insulaire de se sentir épanoui et valorisé. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et au nom de l'Honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le centre de formation permettra d'offrir une meilleure qualité de vie aux résidents du comté de Kings qui vivent avec un handicap intellectuel ou un double handicap en leur offrant une formation aux aptitudes à la vie quotidienne qui les rendra plus autonomes et favorisera leur réussite. Inclusions East joue un rôle important dans cette collectivité, et ce nouveau centre de formation aidera l'organisme à améliorer ses programmes et à soutenir un plus grand nombre de membres de la collectivité. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Inclusions East Inc. est fier de faire équipe avec le gouvernement du Canada et la province de l'Île-du-Prince-Édouard pour renforcer son engagement qui consiste à promouvoir l'inclusion et à fournir des espaces accessibles afin d'améliorer ses programmes. Cela nous permet d'ouvrir la voie à nouvelles possibilités pour ceux que nous servons et pour notre collectivité. »

Nancy Anderson, directrice générale d'Inclusions East Inc.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 461 132 $ dans ces projets, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 983 502 $ et Inclusions East Inc. fournit 1 076 662 $.

investit 1 461 132 $ dans ces projets, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 983 Inclusions East Inc. fournit 1 076 662 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , ainsi que du Fonds des collectivités innovatrices (FCI) et du Programme de développement des entreprises (PDE) de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le , ainsi que du Fonds des collectivités innovatrices (FCI) et du Programme de développement des entreprises (PDE) de l'Agence de promotion économique du atlantique. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 43 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, pour une contribution fédérale totalisant plus de 47 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 37 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) s'emploie à créer des possibilités de croissance économique dans la région en aidant les entreprises à devenir plus concurrentielles, plus novatrices et plus productives, en travaillant avec diverses collectivités pour développer et diversifier les économies locales, et en faisant la promotion des forces du Canada atlantique.

atlantique (APECA) s'emploie à créer des possibilités de croissance économique dans la région en aidant les entreprises à devenir plus concurrentielles, plus novatrices et plus productives, en travaillant avec diverses collectivités pour développer et diversifier les économies locales, et en faisant la promotion des forces du atlantique. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-pe-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

26 mai 2023 à 09:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :