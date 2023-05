DAHON enrichit son offre de mobilité électrique avec des cyclomoteurs et des motocyclettes





La marque de vélo pliant DAHON de premier plan dévoile une nouvelle gamme de modèles de motocyclettes et de cyclomoteurs

OLNEY, Illinois, 26 mai 2023 /CNW/ -- DAHON, le chef de file mondial de vélos pliants qui compte plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie, prévoit étendre sa gamme de produits à une nouvelle catégorie de motocyclettes et de cyclomoteurs. Donnant suite à son annonce-amorce présentée à la China International Cycle Fair, une foire commerciale tenue à Shanghai du 5 au 8 mai, la marque projette de lancer ses 3 modèles les plus récents, la motocyclette électrique Macaw et les cyclomoteurs électriques Magpie et Tailorbird, au INABIKE , un salon professionnel pour l'industrie de la motocyclette. Celui-ci aura lieu en Indonésie, du 24 au 26 mai, et aura pour slogan « Électrifiez, passez au vert et réduisez ces émissions de CO 2 ! »

En prenant ce tournant des plus excitants, DAHON, corroborant son offre de vélos électriques existante, s'efforce de démontrer que le virage vert peut rester abordable. Les trois plus récents modèles (non-pliants) de qualité de ses catégories de motocyclettes et cyclomoteurs sont disponibles à un prix plus attrayant que de nombreux autres modèles actuellement sur le marché. De plus, ils n'émettent pas d'émissions de CO 2 , offrant ainsi une solution de rechange écologique et rentable idéale aux modes de transport qui dépendent du moteur à combustion.

Adaptée à la fois aux conditions qu'imposent les sports de plein air et la mobilité urbaine rapide, la motocyclette Macaw a une portée maximale de 80 km (50 milles) à charge complète, et permet une vitesse maximale de 100 km/h tout en ne consommant que 6,19 kWh d'énergie. Sa batterie au lithium-ion 72 V/73 Ah prend à peine 6 heures pour se recharger complètement, plus rapidement que ce qu'offrent la plupart des autres motocyclettes électriques de type semblable.

La motocyclette Macaw de style sportif et décontracté est propulsée par un moteur de 5000 W et sa vitesse peut atteindre 120 km/h (75 mi/h). Ses pneus avant et arrière sont de type F, de tailles : 110/70-17 R:140/70-16, et dimensions de L 715 (28 po) x L 2060 (81 po) x H 1140 (45 po).

Les cyclomoteurs Magpie et Tailorbird ont une portée maximale de 110 km (56 milles) à charge complète, tout en ne consommant que 2,7 kWh d'énergie. Ils peuvent également être équipés d'une batterie au plomb-acide de 60 V-72 V /32 Ah en option, qui prend seulement 8 heures pour être pleinement rechargée.

Alimentés par un moteur de 1 000 W, les modèles à la mode Magpie et Tailorbird peuvent atteindre 60 km/h (37 mi/h) et sont équipés d'un contrôleur à haut rendement. Le Magpie a des pneus avant et arrière de type F:80/90-14 R:90/90-14, avec des dimensions de L 700 (27 po) x L 1880 (74 po) x H 1220 (48 po). Le Tailorbird a des pneus avant et arrière de type F:90/90-12 R:90/90-12 et des dimensions de L 700 (27 po) L 1850 (73 po) H 1090 (43 po). Si les caractéristiques de ces deux modèles sont néanmoins similaires, chacun arbore un style bien distinctif. Le Magpie a une apparence de scooter, tandis que le Tailorbird rappelle le style classique des Vespa. Les modèles répondent tous deux aux préférences personnelles des usagers.

L'entrée de DAHON dans la catégorie de la motocyclette témoigne de son engagement ferme à l'égard de l'innovation écologique. Dans le contexte de l'ère d'électromobilité, l'entreprise redouble d'efforts déployés à l'échelle mondiale pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles grâce à ses produits novateurs et ainsi de répondre aux besoins de tous les clients en matière de déplacements urbains.

L'entreprise prévoit lancer ces modèles sur les marchés asiatiques et américains. L'équipe DAHON est heureuse de faire le lancement des nouveaux modèles de cyclomoteurs électriques au salon INABIKE en Indonésie et invite les clients à venir les voir à son kiosque : Hall A7, A7D2-01. Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir des renseignements sur ce modèle ou pour planifier un rendez-vous en personne à ce salon ou à d'autres foires commerciales.

