Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec soutient le Festival Go vélo Montréal





MONTRÉAL, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 325 000 $ à Vélo Québec pour l'organisation du Festival Go vélo Montréal, qui se déroulera du 28 mai au 4 juin.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival présente de nouveau cette année les trois circuits classiques que sont le Défi métropolitain, le Tour la Nuit ainsi que le Tour de l'Île. Les cyclistes de tous âges et de tous les niveaux sont invités à venir célébrer le vélo et le transport actif dans une ambiance festive, à travers des parcours organisés et sécuritaires.

Citations :

« Le Festival Go vélo permet à des milliers de cyclistes de découvrir ou de redécouvrir les rues et les plus beaux paysages que Montréal a à offrir. Chaque année, cet événement sportif fait bouger les familles et rend la métropole encore plus dynamique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Pédaler sa ville! Le Festival Go vélo donne la chance aux petits et aux grands ainsi qu'aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de prendre un bon bol d'air frais au coeur de la métropole. Que ce soit dans un contexte amical ou plus compétitif, ce festival est l'occasion idéale de déambuler dans les rues de la ville, où il y a tant à découvrir. J'invite tout le monde à profiter des multiples activités qui sont proposées durant la saison estivale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Go vélo Montréal en lui accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 125 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

26 mai 2023 à 08:05

