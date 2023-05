Parlementaires et scientifiques sont réunis lors d'un colloque organisé en partenariat par l'Assemblée nationale du Québec et le scientifique en chef du Québec





QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Le colloque international Science, politique et société : quelle place pour l'information scientifique dans les parlements? s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec. Cet événement regroupe près de 125 participantes et participants, notamment des parlementaires du Québec, de la francophonie et des membres de la communauté scientifique. Ce colloque est le résultat d'un partenariat entre l'Assemblée nationale et le scientifique en chef du Québec, qui dirige les Fonds de recherche du Québec.

Les enjeux des dernières années, qu'ils soient climatiques, socioéconomiques ou de santé publique, ont démontré le rôle accru des sciences dans la prise de décisions politiques et l'élaboration de politiques publiques. De plus, face à la désinformation, la qualité de l'information et l'importance de sa diffusion deviennent des prérogatives à une discussion démocratique saine.

« Avec ce colloque, nous souhaitons permettre aux parlementaires de la francophonie d'approfondir leurs connaissances sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun. La présence de spécialistes provenant tant de la sphère politique que de la sphère scientifique favorisera certainement un échange d'expertise qui enrichira toutes les personnes participantes dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy.

« L'accès à l'information scientifique en français, c'est un des piliers de notre démocratie au Québec. Les chercheurs et les chercheuses ont un rôle capital à jouer dans les activités parlementaires, du fait de leur expertise, de leur sens critique et de leur posture neutre. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de m'associer avec l'Assemblée nationale du Québec pour bâtir des relations plus régulières entre les élues et les élus, le personnel politique et le milieu scientifique au Québec », a mentionné le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion.

L'événement vise à fournir aux parlementaires et à leur personnel une trousse à outils en matière de communication et d'utilisation de données scientifiques dans le débat politique et les travaux parlementaires, et s'inscrit dans la continuité de la formation sur les changements climatiques offerte aux parlementaires le 18 avril dernier.

Parmi les expertes et experts invités, mentionnons la présence au panel d'ouverture des personnalités suivantes :

M. Youba Sokona, vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC);

M. Jean Lemire, biologiste et émissaire aux changements climatiques du gouvernement du Québec;

Mme Laure Waridel, écosociologue et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal (UQAM);

M. Alain Webster, professeur à l'Université de Sherbrooke et président du Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

En plus du panel d'ouverture animé par M. Raed Hammoud, des ateliers se tiendront sur des thématiques telles que les changements climatiques et la gouvernance environnementale ou l'expertise scientifique au sein des parlements. D'autres sujets seront également abordés, notamment la communication scientifique dans le débat politique et les sources scientifiques fiables, crédibles et accessibles.

