Profiter de chaque rayon | Huawei présente ses solutions PV+ESS intelligentes multi-scénarios lors de la SNEC 2023





SHANGHAI, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la 16e conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC 2023) à Shanghai, Huawei présente ses solutions photovoltaïques (PV) intelligentes avec système de stockage d'énergie (ESS, « Energy Storage System ») de nouvelle génération et multi-scénarios, ainsi que les réussites mondiales de l'entreprise. Ces solutions sont conçues pour les scénarios liés aux services publics, commerciaux et industriels (C&I) et résidentiels.

I. Une solution PV+ESS intelligente pour les services publics : convertir le photovoltaïque en source d'énergie principale

Les centrales électriques à grande échelle sont complexes et diversifiées. Elles comportent une forte proportion d'énergies renouvelables et d'équipements électroniques de puissance, ainsi que des centrales électriques de très grande taille (gigawatt), qui posent des problèmes de sécurité, de connexion au réseau, d'exploitation et de maintenance et d'efficacité de la production d'énergie. Huawei propose de manière innovante d'intégrer l'électronique de puissance et les technologies numériques, les systèmes photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que les flux d'énergie et de données. Huawei collabore avec des partenaires de l'écosystème pour mettre au point une solution PV+ESS intelligente qui garantit une connexion stable au réseau, une sécurité maximale, une exploitation et une maintenance intelligentes et des rendements élevés.

Dans le comté de Gonghe, à Qinghai, en Chine, Huawei a participé à la construction du plus grand campus photovoltaïque du monde, d'une capacité de 2,2 GW, qui est relié à la première ligne de transport d'électricité à ultra-haute tension (UHT) au monde, composée à 100 % d'énergie propre. Cette ligne transmet de l'énergie propre en continu depuis le plateau du nord-ouest jusqu'aux plaines centrales. Dans la rivière Yalong, au Sichuan, Huawei a contribué à la mise en place d'un système énergétique moderne vert, à faible émission de carbone, sûr et efficace pour la plus grande centrale hybride hydro-solaire du monde, d'une capacité de 1 GW, située à la plus haute altitude.

Huawei a lancé la tendance des onduleurs de chaîne et remodelé l'architecture du système Smart String ESS. Le système innovant Smart String ESS de Huawei intègre l'électrochimie, le refroidissement, l'électronique de puissance, les technologies numériques et la conception de la sécurité. L'optimisation au niveau du pack et la gestion au niveau du rack atténuent l'incohérence et l'incertitude des batteries au lithium grâce aux technologies de l'électronique de puissance. La sécurité active à quatre niveaux et l'isolation passive à deux niveaux permettent une gestion précise, augmentant ainsi la capacité disponible et les normes de sécurité. Reconnue par les clients, la solution a été adoptée pour le projet de la mer Rouge de 1,3 GWh en Arabie saoudite, le plus grand projet ESS hors réseau au monde entièrement alimenté par des énergies renouvelables.

II. Une solution photovoltaïque intelligente pour les entreprises et les industries : une solution unique pour une entreprise durable

Le développement à faible émission de carbone est devenu une tendance mondiale. De plus en plus d'entreprises cherchent à réduire leurs coûts d'électricité et leurs émissions de carbone. Elles cherchent à promouvoir une transformation verte afin de réduire les coûts énergétiques et d'atteindre l'indépendance énergétique. Pour répondre à ces besoins, Huawei a proposé l'architecture « 1+4 » : optimiseur + PV + ESS + chargeur + système de gestion. Cette solution offre une sécurité, une fiabilité et un rendement énergétique élevés, ainsi qu'une facilité d'exploitation et de maintenance grâce à des technologies intelligentes. Elle constituera un choix privilégié pour les installations photovoltaïques dans les scénarios commerciaux et industriels.

III. Une solution photovoltaïque résidentielle intelligente : une maison toujours brillante

La solution Residential Smart PV 4.0 de Huawei optimise le rendement, le stockage, la consommation et la sécurité de l'énergie afin de garantir l'autosuffisance énergétique de la maison.

La sécurité est la pierre angulaire de notre travail. S'appuyant sur l'expertise reconnue de Huawei dans l'industrie photovoltaïque, la solution offre une protection de sécurité complète et robuste pour les performances photovoltaïques, ESS et de compatibilité électromagnétique (CEM) au-dessus et en dessous du toit. Au-dessus du toit, la solution offre une protection intelligente contre les arcs électriques de niveau 4 (la plus élevée de l'industrie) et un arrêt rapide au niveau du module. Sous le toit, l'équipement est soumis à un blindage CEM comme celui des appareils électroménagers grâce à l'innovation technologique. Outre une protection de sécurité à quatre niveaux, l'ESS bénéficie de 12 mesures de protection, dont une double protection d'urgence.

Huawei continuera à innover et à travailler avec ses partenaires, les acteurs de l'industrie, les gouvernements, les organisations industrielles et les organismes de réglementation pour favoriser le développement de haute qualité des industries PV et ESS. Notre objectif est de promouvoir l'énergie photovoltaïque verte en tant que principale source d'énergie pour chaque foyer et chaque entreprise, en accélérant la neutralité carbone pour un avenir meilleur et plus vert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085494/1.jpg

26 mai 2023 à 07:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :