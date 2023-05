/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE L'ONTARIO FERONT UNE ANNONCE LIÉE AU LOGEMENT À MILTON/





MILTON, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario feront une annonce concernant le logement à Milton.

Les médias sont invités à se joindre à Adam van Koeverden, député de Milton, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'à l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et à l'honorable Parm Gill, député provincial de Milton pour l'annonce.

Date : Le 26 mai 2023



Heure : 09 h 00 HE



Lieu : 70 rue Ontario Nord,

Milton, (Ontario)

L9T 2T1

