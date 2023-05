/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Colloque Science, politique et société : quelle place pour l'information scientifique dans les parlements?/





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, invite les représentantes et représentants des médias à assister à la cérémonie d'ouverture du colloque Science, politique et société : quelle place pour l'information scientifique dans les parlements?.

DATE : Vendredi 26 mai 2023

HEURE : De 9 h 30 à 11 h

LIEU : Salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement

9 h 30 à 9 h 45 : Cérémonie d'ouverture

Allocution de la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, et du scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion

9 h 45 à 11 h : Panel d'ouverture animé par M. Raed Hammoud

M. Youba Sokona , vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

, vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). M. Jean Lemire , biologiste et émissaire aux changements climatiques du gouvernement du Québec.

, biologiste et émissaire aux changements climatiques du gouvernement du Québec. M me Laure Waridel , écosociologue et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

, écosociologue et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). M. Alain Webster, professeur à l'Université de Sherbrooke et président du Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

