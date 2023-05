/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Steven Guilbeault sera aux côtés des ministres provinciaux et territoriaux de l'environnement lors de rencontres sur la conservation, les espèces sauvages et la biodiversité/





OTTAWA, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, rencontrera des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT) et des organisations nationales autochtones les 25 et 26 mai prochains pour discuter de collaboration dans les domaines de la conservation, des espèces sauvages et de la biodiversité.

À l'issue de la rencontre, le ministre prendra part à la photo de groupe officielle des ministres FPT.

Activité : Prise de photo de groupe officielle des ministres FPT Date : Le vendredi 26 mai 2023 Heure : 14 h (HAE) Lieu : Hôtel Lord Elgin

100, rue Elgin

Ottawa (Ontario)





Après la séance photo, le ministre participera à un point de presse.

Activité : Point de presse Date : Le vendredi 26 mai 2023 Heure : 15 h (HAE) Lieu : Hôtel Lord Elgin

100, rue Elgin

Ottawa (Ontario)





Les représentants des médias désirant être sur place sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements.

Remarque pour les journalistes :

L'inscription des médias pour assister à la séance de photo de groupe officielle des ministres FPT et au point de presse se fera sur place dès 13 h.

