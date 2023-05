Le centre de R&D de Coway devient un laboratoire témoin certifié CSA





Le Coway Environmental Technology Research Institute est reconnu comme un laboratoire témoin qualifié par la CSA pour les essais de sécurité électronique et électrique

SEOUL, Corée du Sud, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui que le centre de recherche et développement de Coway basé à Séoul, l'Environmental Technology Research Institute, a reçu le certificat Witnessed Manufacturer's Testing for Certification (WMTC) de l'Association canadienne de normalisation (CSA). Coway est officiellement devenu un laboratoire témoin qualifié par la CSA.

Le groupe CSA est un organisme mondial voué à la sécurité, au bien social et à la durabilité. Il est un chef de file dans l'élaboration de normes nord-américaines et dans la mise à l'essai, l'inspection et la certification de produits partout dans le monde. Le groupe CSA est également un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale (NRTL) aux États-Unis, ainsi qu'accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), qui est le porte-parole du Canada en matière de normes et d'accréditation. Le Groupe CSA certifie plus de 360 catégories de normes CSA/ANSI/IEC/UL relatives à une vaste gamme de produits, y compris les produits électroniques et électriques.

La CSA évalue les capacités analytiques du laboratoire d'essais selon des critères d'évaluation stricts et accorde la qualification au laboratoire d'essais désigné.

À la suite d'une évaluation rigoureuse des capacités analytiques du laboratoire d'essai selon des critères d'évaluation stricts, le groupe CSA a accordé au centre de recherche et de développement de Coway le certificat WMTC pour sa conformité aux normes internationales en tant que laboratoire d'essai de sécurité des produits. Cette certification permet à Coway de tester de nouveaux produits au sein de son propre centre de R&D.

« Notre qualification en tant que laboratoire témoin CSA démontre que le système d'essai interne de Coway respecte les exigences mondiales les plus élevées, ce qui nous a permis d'agir rapidement pour obtenir les certifications CSA sur le marché nord-américain », a déclaré Park Chan-Jeong, directeur du Coway Environmental Technology Research Institute. « À l'avenir, nous continuerons à fournir à nos clients des produits fiables tout en contribuant à la sécurité des produits en tant que laboratoire d'essais de certification de la sécurité globale. »

En plus de la qualification CSA, Coway Environmental Technology Research Institute a été reconnu pour ses capacités d'essai et d'analyse par de nombreux autres organismes de certification. Il s'agit notamment de l'approbation en tant que laboratoire d'essai désigné par TÜV SÜD, de TSP (Technical Service Provider) par WQA (Water Quality Association), d'un laboratoire d'essai international accrédité par KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme) et d'une agence d'inspection de la qualité de l'eau potable par le ministère de l'Environnement de la Corée du Sud.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

26 mai 2023 à 05:32

