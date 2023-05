L'exceptionnelle bibliothèque du Château Haut-Brion présentée par Domaine Clarence Dillon





PARIS, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Inspirée par deux millénaires d'histoire viticole née des sols graveleux légendaires qui font la renommée du domaine, la société mère du Château Haut-Brion vient de doter ce vignoble d'un nouveau trésor culturel, l'une des plus belles collections de livres anciens sur le vin et la gastronomie au monde. Sous la direction de son président directeur général, le prince Robert de Luxembourg, la société familiale a parcouru le monde pour rassembler le nouveau joyau de la couronne patrimoniale de ce domaine des plus anciens et réputés.

"A chaque gorgée, depuis deux millénaires, Château Haut-Brion est le témoin privilégié de notre histoire humaine et, à bien des égards, l'ancêtre de tous les grands vins dans le monde. Depuis ses débuts, le domaine a également forgé une relation de symbiose avec le monde de la gastronomie. En créant ce trésor unique qu'est la bibliothèque de notre propriété, nous témoignons de ce noble passé en réunissant des documents qui, comme le Château Haut-Brion, ont traversé les âges pour raconter leur propre histoire et refléter ainsi la passion de nos ancêtres. Cette collection nous réunit autour d'une éminente table métaphorique pour partager un banquet sensoriel qui traverse les âges et continue d'inspirer le monde du vin et de la gastronomie jusqu'à ce jour." Prince Robert de Luxembourg

Fort de ce riche terreau historique, le domaine peut également s'enorgueillir de liens étroits et anciens avec le monde de la gastronomie. En 1666, la famille Pontac ouvre Pontack's Head, l'un des tout premiers restaurants gastronomiques d'Europe. En 1787, Joseph Fumel reçoit Thomas Jefferson au domaine pour un repas et une visite de la propriété. En 1803, le rachat de la Louisiane mettra à nouveau en relation le prince de Talleyrand-Périgord, alors propriétaire du Château Haut-Brion, avec le président des États-Unis nouvellement élu. C'est environ dix ans plus tard que Talleyrand devient un hôte et diplomate de renom lors du Congrès de Vienne, notamment en raison de la présence de son célèbre chef, Antonin Carême, qui deviendra lui-même le premier véritable chef-star.

"Deux des livres du chef Antonin Carême signés de sa main, Le maître d'hôtel français et Le pâtissier pittoresque, ont été une première source d'inspiration qui allait devenir la pierre angulaire de la bibliothèque du Château Haut-Brion. Deux de mes tout premiers achats, ils représentaient l'histoire du monde, la gastronomie et, bien sûr, la diplomatie renommée de l'ancien propriétaire de Château Haut-Brion, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Je n'ai guère de doute quant au vin servi à sa table lors d'un congrès qui allait contribuer de manière significative à façonner l'Europe d'aujourd'hui". Prince Robert de Luxembourg

Actuellement, un grand projet de construction et de rénovation est en cours au Château Haut-Brion, supervisé par l'architecte Annabelle Selldorf. Dans ces installations se trouveront les nouvelles infrastructures de vinification, mais aussi la collection grandissante de menus, de lettres, de documents et de livres anciens d'exception sur la gastronomie et le vin. La bibliothèque du Château Haut-Brion a récemment bénéficié de l'ajout de la collection de livres Thackrey, constituée par le vigneron californien passionné et talentueux, M. Sean Thackrey. Cette collection apporte une nouvelle dimension à l'athénée de Château Haut-Brion.

L'un des terroirs les plus admirés et anciens accueille aujourd'hui une collection de livres et de textes remontant jusqu'à 1 500 ans. Aujourd'hui, la bibliothèque comprend?: environ 3 000 ouvrages dont les thèmes principaux sont la viticulture, le vin et la gastronomie, 8 archives originales sur l'histoire du Château Haut-Brion,?312 menus historiques, 100 cartes des vins de restaurants prestigieux, 43 lettres et manuscrits originaux signés et 17 manuscrits en japonais, consacrés à l'agriculture, à la gastronomie et aux arts de la table.

Tout comme il est à l'origine de l'histoire et de la tradition des vins fins, le Château Haut-Brion, Premier Grand Cru Classé, est devenu le dépositaire par excellence des plus belles bibliothèques d'antiquités gastronomiques et vinicoles au monde. La collection sera accessible aux chercheurs sur rendez-vous dans les futures nouvelles installations, à partir de 2026.

Contact : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2083418/Chateau_Haut_Brion_library.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2083575/Chateau_Haut_Brion_Logo.jpg

26 mai 2023 à 04:41

