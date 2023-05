Nippon Express (Inde) fait don d'un bâtiment scolaire à l'État du Karnataka





TOKYO, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Inde) Private Limited (ci-après « NX India »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a construit un bâtiment scolaire et des toilettes pour un lycée gouvernemental à Thoranagatte, dans le district de Davanagere de l'État du Karnataka. Le don a fait l'objet d'une cérémonie de remise qui a eu lieu le 17 mars.

NX India a participé activement aux efforts de RSE afin de promouvoir l'éducation dans diverses régions de l'Inde. Le don du bâtiment au lycée gouvernemental du village de Thoranagatte vise également à soutenir le développement des ressources humaines qui dirigeront l'Inde à l'avenir et à contribuer au développement social en offrant aux enfants des zones rurales de meilleures opportunités d'éducation et un meilleur environnement éducatif.

Ce lycée gouvernemental correspond à un collège et un lycée au Japon, et 276 enfants y sont inscrits. Le bâtiment scolaire est une structure d'un étage avec trois salles de classe, offrant à ces enfants un environnement d'apprentissage propre et hygiénique.

Le groupe Nippon Express continuera de s'acquitter de ses responsabilités en matière de développement social en mettant en relation les individus, les entreprises et les communautés, et s'engagera activement dans d'autres activités sociales pour aider à créer des sociétés durables.

Nom de l'école : Government High School in Thoranagatte Village (Lycée gouvernemental de Thoranagatte)

Emplacement de l'école : Thoranagatte, Jagalur Taluk, district de Davanagere, État du Karnataka, Inde

