ExaGrid remporte 3 prix de l'industrie aux Network Computing Awards 2023





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisée du secteur, a annoncé aujourd'hui que la société avait reçu trois prix du secteur, dont celui du Produit testé sur banc de l'année dans la catégorie Matériel, de l'Entreprise de l'année et du Produit de stockage de l'année, à la cérémonie des Network Computing Awards, qui s'est tenue à Londres le 18 mai 2023.

Les prix de cette année marquent la cinquième année de récompenses pour ExaGrid aux Network Computing Awards, la troisième année consécutive qu'ExaGrid remporte le prix du Produit de stockage de l'année et la quatrième année consécutive qu'ExaGrid remporte le prix de l'Entreprise de l'annéeaward.

Les prix de l'Entreprise de l'année et du Produit de stockage de l'année sont déterminés par un vote public. Le prix du Produit testé sur banc de l'année dans la catégorie Matériel a été choisi par l'équipe éditoriale de Network Computing Magazine sur la base d'un examen de produits indépendant de l'intégration avancée d'ExaGrid avec Veeam et de la prise en charge des fonctionnalités de Veeam, notamment Veeam Fast Clone (à partir de Veeam V12, publié en 2023).

« Nous sommes extrêmement honorés de remporter ces trois prix. Félicitations à tous les gagnants des Network Computing Awards 2023 et un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nous ainsi qu'à l'équipe éditoriale de Network Computing », déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d'ExaGrid. « ExaGrid continue d'innover avec ses produits, proposant une approche de stockage de sauvegarde de nouvelle génération qui offre aux entreprises ce qui se fait de mieux en matière de protection des données : les performances de sauvegarde et de restauration les plus rapides, la seule architecture évolutive pour s'adapter à la croissance des données, une sécurité complète, un rétablissement post-ransomware et une assistance client à la pointe de l'industrie, le tout au coût le plus bas initialement et dans le temps. Nous sommes fiers de notre stockage de sauvegarde hiérarchisé et apprécions la reconnaissance continue que nous avons reçue au fil des ans. »

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'atterrissage de cache disque unique, un référentiel de rétention à long terme et une architecture évolutive. La zone d'atterrissage d'ExaGrid assure les sauvegardes et les restaurations les plus rapides, ainsi que les récupérations instantanées des machines virtuelles. Le niveau de référentiel offre le coût le plus bas pour la rétention à long terme. L'architecture évolutive d'ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non orienté vers le réseau, des suppressions différées et des objets immuables pour se rétablir après des attaques de ransomware.

ExaGrid dispose d'ingénieurs systèmes de vente physique et d'avant-vente dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, CEI, Chili, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie et autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com et rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences ExaGrid et découvrez pourquoi ils passent désormais beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans nos témoignages clients. ExaGrid est fier de son score NPS de +81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

26 mai 2023 à 03:55

