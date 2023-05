Données du portefeuille d'oncologie d'Incyte acceptées pour une présentation à la réunion annuelle 2023 de l'ASCO et au congrès hybride EHA2023





Incyte (Nasdaq:INCY) annonce aujourd'hui que de multiples résumés contenant des données provenant de l'ensemble de son portefeuille d'oncologie seront présentés lors de la prochaine réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 2 au 6 juin à Chicago, et lors du congrès hybride 2023 de l'Association européenne d'hématologie (EHA2023) qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 8 au 11 juin et virtuellement les 14 et 15 juin.

« Notre présence à l'ASCO et à l'EHA illustre l'engagement continu d'Incyte envers la science qui peut conduire à d'autres solutions nécessaires pour les patients atteints de cancer », déclare Steven Stein, M.D., Chief Medical Officer, Incyte. « Ces données témoignent du potentiel de notre portefeuille d'oncologie et soulignent la variété d'approches que nous explorons pour faire progresser la recherche dans des domaines où nous pensons que nous pouvons avoir le plus grand impact pour les patients. »

Parmi les résumés clés acceptés par l'ASCO et l'EHA figurent :

Résumés présentés à l'ASCO

Les résumés sont disponibles pour les participants inscrits sur la plateforme ASCO Congress. Des affiches et des diapositives seront mises à la disposition des participants inscrits à l'heure prévue de début de la session.

Discussion par affiche

LIMBER

Étude de Phase 1/2 sur l'inhibiteur de kinase apparenté au récepteur d'activine 2 (ALK2), le zilurgisertib (INCB000928, LIMBER-104), en tant que monothérapie ou avec ruxolitinib (RUX) chez des patients atteints d'anémie en raison de la myélofibrose (Résumé n°7017. Session : malignités hématologiques?leucémie, syndromes myélodysplasiques et allogreffe. Lundi 5 juin, 12h30 ? 14h00 ET)

Présentations par affiche

CK0804

Étude de Phase 1b ouverte de la thérapie d'appoint avec CK0804 chez les participants atteints de myélofibrose, avec une réponse sous-optimale au ruxolitinib (Résumé n°TPS7087. Session : malignités hématologiques?leucémie, syndromes myélodysplasiques et allogreffe. Lundi 5 juin, 9h00 ? 12h00 ET)1

Immuno-oncologie (IO)

Étude de Phase 1/2 sur la thérapie combinée au retifanlimab (INCMGA00012, anti?PD-1), INCAGN02385 (anti?LAG-3) et INCAGN02390 (anti?TIM-3) chez des patients atteints de tumeurs solides avancées (Résumé n°2599. Session : agent thérapeutique développemental?immunothérapie. Samedi 3 juin, 9h00 ? 12h00 ET)

Itacitinib

Taux de syndrome de relargage de cytokines et de syndrome de neurotoxicité associé aux cellules immunitaires effectrices à partir des données du Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) sur des sujets américains atteints de lymphome après une thérapie par lymphocytes T de récepteur antigénique chimérique (CAR-T) (Résumé n°7528. Session : malignités hématologiques?lymphome et leucémie lymphoïde chronique. Lundi 5 juin, 9h00 ? 12h00 ET)

LIMBER

Inhibiteur INCB057643 (LIMBER-103) bromodomaine et extra-terminal chez des patients atteints de myélofibrose récidivante ou réfractaire et autres néoplasmes myéloïdes avancés : une étude de Phase 1 (Résumé n°7069. Session : malignités hématologiques?leucémie, syndromes myélodysplasiques et allogreffe. Lundi 5 juin, 9h00 ? 12h00 ET)

Résumés présentés à l'EHA

Les résumés sont disponibles sur la plateforme EHA2023 Congress et accessibles pour une consultation à la demande jusqu'au 15 août 2023.

Présentations orales

Ponatinib

PhALLCON : étude de Phase 3 comparant le ponatinib à l'imatinib pour la LLA Ph+ récemment diagnostiquée (Résumé n°S110. Session : traitement thérapeutique immunitaire pour la LLA. Vendredi 9 juin, 8h45 ? 9h00 ET)2

Ruxolitinib

Ruxolitinib chez patients pédiatriques atteints de la maladie du greffon contre l'hôte chronique naïfs de traitement ou réfractaires aux stéroïdes : conclusions préliminaires de l'étude REACH 5 de Phase 2 (Résumé n°S245. Session : SCT clinique. Samedi 10 juin, 5h30 ? 6h45 ET)3

Présentations par affiche

LIMBER

Inhibiteur INCB057643 bromodomaine et extra-terminal chez des patients atteints de myélofibrose récidivante ou réfractaire et autres néoplasmes myéloïdes avancés : une étude de Phase 1 (Résumé n°P1055. Session : néoplasmes myéloprolifératifs - clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

Étude de Phase 1/2 sur l'inhibiteur de kinase apparenté au récepteur d'activine 2 (ALK2), le zilurgisertib (INCB000928, LIMBER-104), en tant que monothérapie ou avec ruxolitinib chez des patients atteints d'anémie en raison de la myélofibrose (Résumé n°P1022. Session : néoplasmes myéloprolifératifs - clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

Parsaclisib

Étude de Phase 2, multicentrique à groupe unique sur parsaclisib, un inhibiteur de PI3K?, pour le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire en Chine : résultats mis à jour de l'étude (Résumé n°P1099. Session : lymphome non hodgkinien indolent et à cellules du manteau - clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)4

Ponatinib

Étude observationnelle multicentrique, prospective et rétrospective sur ponatinib chez des patients atteints de LMC en Italie : résultats de suivi à long terme de l'essai OITI (Résumé n°P663. Session : leucémie myéloïde chronique - clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

La réponse cytogénétique ou moléculaire précoce au traitement par ponatinib prédit les résultats chez des patients lourdement prétraités atteints de leucémie myéloïde chronique en phase chronique dans PACE : données à 5 ans (Résumé n°P670. Session : leucémie myéloïde chronique ? clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)3

Analyse post hoc des réponses des patients par statut mutationnel T315I à partir de la mise à jour à 3 ans de l'essai OPTIC : une étude d'optimisation posologique de trois doses de démarrage de ponatinib (Résumé n°P662. Session : leucémie myéloïde chronique ? clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)3

Ruxolitinib

Caractéristiques et résultats cliniques chez des patients atteints de la maladie de Vaquez recevant du ruxolitinib (RUX) après hydroxyurée (HU) : une analyse longitudinale issue de REVEAL (Résumé n°P1032. Session : néoplasmes myéloprolifératifs ? clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

Progression de la maladie et transformation leucémique chez des patients atteints de myélofibrose à faible risque : une analyse issue de MOST (Résumé n°P1045. Session : néoplasmes myéloprolifératifs ? clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

Comparaison de traitement de l'hydroxyurée vs ruxolitinib pour la thrombocytémie essentielle : une analyse de groupes mis en correspondance (Résumé n°P1046. Session : néoplasmes myéloprolifératifs ? clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

Tafasitamab

Sous-typage moléculaire complet des lignées cellulaires du lymphome diffus à grandes cellules B et association avec l'activité du tafasitamab (Résumé n°P1227. Session : biologie du lymphome et recherche translationnelle. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)

Efficacité et innocuité à cinq ans du tafasitamab chez des patients atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire : résultats finaux de l'étude L-MIND de Phase 2 (Résumé n°P1138. Session : lymphome non hodgkinien agressif ? clinique. Vendredi 9 juin, 12h00 ? 13h00 ET)5

Pour tous les détails des sessions et la liste des présentations, veuillez consulter les programmes en ligne de l'ASCO (https://conferences.asco.org) et de l'EHA2023 (https://ehaweb.org/congress).

À propos du Jakafi® (ruxolitinib)

Jakafi® (ruxolitinib) est un inhibiteur de JAK1/JAK2 approuvé par la FDA dans le traitement de la maladie de Vaquez chez des adultes ayant présenté une réponse inadaptée ou une intolérance à l'hydroxyurée ; chez des adultes atteints de myélofibrose à risque intermédiaire à élevé, notamment une myélofibrose primaire, une myélofibrose post maladie de Vaquez et une myélofibrose post thrombocytémie essentielle ; pour le traitement de la MGCH aiguë réfractaire aux stéroïdes chez des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus ; et pour le traitement de la MGCH chronique après échec d'un ou deux traitements systémiques chez des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Jakafi est mis sur le marché par Incyte aux États-Unis et par Novartis sous la dénomination Jakavi® (ruxolitinib) en dehors des États-Unis. Jakafi est une marque déposée d'Incyte Corporation. Jakavi est une marque déposée de Novartis AG en dehors des États-Unis.

À propos des comprimés d'Iclusig® (ponatinib)

Le ponatinib (Iclusig®) cible non seulement le BCR-ABL natif, mais aussi ses isoformes porteurs des mutations qui confèrent une résistance au traitement, notamment la mutation T315I, qui a été associée à une résistance à d'autres ITK homologués.

Dans l'UE, Iclusig est approuvé pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en phase blastique, qui sont résistants au dasatinib ou au nilotinib ; qui sont intolérants au dasatinib ou au nilotinib et pour lesquels un traitement ultérieur par imatinib n'est pas adéquat sur le plan clinique ; ou qui souffrent de la mutation T315I, ou qui reçoivent le traitement pour patients adultes atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à chromosome Philadelphie positif (LLA Ph+) qui sont résistants au dasatinib ; qui sont intolérants au dasatinib et pour lesquels un traitement ultérieur par imatinib n'est pas adéquat sur le plan clinique ; ou qui souffrent de la mutation T315I.

Cliquez ici pour consulter le résumé des caractéristiques du produit d'Iclusig pour l'UE.

Incyte dispose d'une licence exclusive de Takeda Pharmaceuticals International AG pour commercialiser le ponatinib dans l'Union européenne et dans 29 autres pays, dont la Suisse, le Royaume-Uni, la Norvège, la Turquie, Israël et la Russie. Iclusig est commercialisé aux États-Unis par Millennium Pharmaceuticals, Inc., une filiale en propriété exclusive de Takeda Pharmaceutical Company Limited.

À propos de tafasitamab (Monjuvi® / Minjuvi®)

Le tafasitamab est une immunothérapie humanisée modifié par Fc ciblant le CD19. En 2010, MorphoSys a acquis sous licence auprès de Xencor, Inc. les droits exclusifs mondiaux pour développer et commercialiser le tafasitamab. Le tafasitamab incorpore un domaine Fc modifié par XmAb®, qui entraîne la lyse des lymphocytes B par le biais de l'apoptose et d'un mécanisme effecteur de l'immunité incluant la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps.

Aux États-Unis, Monjuvi® (tafasitamab-cxix) est approuvé par la FDA en association avec le lénalidomide pour le traitement des patients adultes atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire non spécifié, y compris d'un LDGCB issu d'un lymphome de bas grade, et qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS). L'indication est approuvée en vertu d'une autorisation accélérée fondée sur le taux de réponse globale. Le renouvellement de l'autorisation pour cette indication peut être subordonné à une vérification et à la description des avantages cliniques dans un ou plusieurs essais confirmatoires.

En Europe, Minjuvi® (tafasitamab) a reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché en combinaison avec le lénalidomide, suivi par une monothérapie de Minjuvi®, pour le traitement de patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS).

Le tafasitamab fait l'objet d'une évaluation clinique en tant qu'option thérapeutique pour traiter des tumeurs malignes à cellules B dans plusieurs essais combinatoires en cours.

Monjuvi® et Minjuvi® sont des marques déposées de MorphoSys AG. Le tafasitamab est commercialisé conjointement par Incyte et MorphoSys sous le nom de marque de MONJUVI® aux États-Unis, et mis sur le marché par Incyte sous le nom de Minjuvi® en Europe et au Canada.

XmAb® est une marque déposée de Xencor, Inc.

À propos de Zynyztm (retifanlimab-dlwr)

Zynyz (retifanlimab-dlwr) est un inhibiteur PD-1 par voie intraveineuse indiqué aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique ou récurrent localement avancé. Cette indication est approuvée dans le cadre d'une autorisation accélérée basée sur le taux de réponse tumorale et la durée de réponse. L'approbation continue de cette indication peut être subordonnée à la vérification et à la description des avantages cliniques lors d'essais de confirmation.

Zynyz est mis sur le marché par Incyte aux États-Unis. En 2017, Incyte a conclu un accord de collaboration et de licence exclusif avec MacroGenics, Inc. pour les droits mondiaux de retifanlimab.

Zynyz est une marque commerciale d'Incyte.

À propos de LIMBER

Incyte est un chef de file dans la découverte et le développement de thérapies pour les patients atteints de néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) et de maladie du greffon contre l'hôte. Le programme d'essai clinique LIMBER est conçu pour évaluer de multiples stratégies de monothérapie et de combinaison pour améliorer et élargir les traitements pour les patients atteints de NMP et de maladie du greffon contre l'hôte. Parmi ces stratégies figurent les combinaisons basées sur ruxolitinib avec BET et ALK2, de nouvelles options thérapeutiques incluant axatilimab, et de nouvelles cibles comme la mutation CALR.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale basée à Wilmington, dans le Delaware, qui s'efforce de trouver des solutions pouvant répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour plus d'informations au sujet d'Incyte, rendez-vous sur Incyte.com et suivez @Incyte.

Déclarations prospectives

À l'exception des informations historiques énoncées ici, les sujets abordés dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant la présentation de données issues du portefeuille de développement clinique d'Incyte, le fait de savoir si ou quand composés ou combinaisons en développement seront approuvés ou disponibles dans le commerce pour une utilisation chez l'humain n'importe où dans le monde en dehors des autres indications approuvées dans des régions spécifiques et l'objectif d'Incyte d'améliorer la vie des patients, contiennent des prédictions, des estimations et d'autres déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives se fondent sur les attentes actuelles d'Incyte et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible avec les résultats réels, y compris des évolutions non anticipées et des risques liés à : des retards imprévus ; des recherches et développements supplémentaires et la possibilité que les résultats des essais cliniques soient infructueux ou insuffisants pour se conformer aux normes régulatoires en vigueur ou pour garantir un développement continu ; la capacité de recruter un nombre suffisant de participants aux essais cliniques ; les effets de la pandémie de COVID-19 et des mesures pour faire face à la pandémie sur les essais cliniques d'Incyte et de ses partenaires, la chaîne d'approvisionnement et d'autres fournisseurs tiers, ainsi que les opérations de développement et de découverte ; les décisions prises par la FDA américaine et d'autres autorités de réglementation en dehors des États-Unis ; l'efficacité ou l'innocuité des produits d'Incyte et de ses partenaires ; l'acceptation des produits d'Incyte et de ses partenaires sur le marché ; la concurrence sur le marché ; les exigences de ventes, marketing, fabrication et distribution ; et d'autres risques tels que détaillés périodiquement dans les rapports d'Incyte déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2023. Incyte rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

______________________________

1 Résumé sponsorisé par Cellenkos

2 Résumé sponsorisé par Takeda

3 Résumé sponsorisé par Novartis

4 Résumé sponsorisé par Innovent

6 Résumé sponsorisé par MorphoSys

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 mai 2023 à 03:40

