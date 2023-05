Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations aux organisateurs du forum sur le développement du Xizang





Mardi, le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations aux organisateurs de l'édition 2023 du forum sur le développement du Xizang.

« Le bonheur est l'ultime droit de la personne, tandis que le développement est la clé pour offrir une vie meilleure aux gens », a noté Xi Jinping dans sa lettre.

Il a ajouté : « Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste de Chine en 2012, les habitants du Xizang, avec l'appui ferme du gouvernement central et de la population de tout le pays, ont travaillé avec détermination et trouvé une solution au problème de l'extrême pauvreté qui afflige la région depuis des siècles. »

« Xizang est parvenue à créer une société modérément prospère à tous les égards, de concert avec le reste du pays, montrant des milieux dynamiques et en plein essor », a expliqué le président chinois.

Ce dernier espère que, dans le cadre du nouveau parcours de modernisation de la Chine, la région du Xizang pourra appliquer entièrement et fidèlement la nouvelle philosophie de développement sur tous les fronts, intensifier les efforts pour promouvoir un développement de grande qualité et s'efforcer de bâtir une société prospère, un nouveau Xizang socialiste, harmonieux et magnifique soutenu par l'unité, le civisme et la modernité, afin que les habitants du Xizang puissent profiter d'une vie meilleure et plus épanouie.

Le forum, intitulé « New Era, New Xizang, New Journey : New Chapter in Xizang's High-quality Development and Human Rights Protection » est organisé par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État et le gouvernement populaire de la région autonome du Xizang.

