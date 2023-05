La feuille de route stratégique de HYXiPOWER s'engage à innover en matière de solutions énergétiques intelligentes





SHANGHAI, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. (« HYXiPOWER »), fournisseur de premier plan de solutions énergétiques intelligentes, a officiellement publié sa stratégie annuelle lors de la 16e (2023) Conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC) qui a débuté le 24 mai au SNICE de ShangHai. La feuille de route stratégique de HYXiPOWER restera axée sur la diversification des marchés, la recherche et le développement des marchés d'applications photovoltaïques, la promotion de l'innovation des solutions énergétiques intelligentes et l'optimisation de la qualité des produits et des services afin d'apporter de meilleures solutions aux clients mondiaux.

HYXiPOWER présente de nouveaux produits au salon SNEC qui se déroule sur trois jours, le plus grand salon international de l'industrie photovoltaïque en Chine, notamment des onduleurs pour divers scénarios d'application (à la fois résidentiels et commerciaux), des systèmes de stockage d'énergie qui relèvent les défis de l'instabilité des nouvelles énergies, des solutions de charge et la plateforme de gestion intelligente de l'énergie qui intègre tous les produits et solutions de différents terminaux pour garantir la meilleure expérience possible aux utilisateurs.

« Fidèle aux valeurs fondamentales de "qualité, innovation, efficacité, bénéfique pour tous" et ayant pour mission de servir les clients du monde entier et de bénéficier de l'énergie durable, HYXiPOWER cherche à diriger la recherche et le développement ainsi que les applications des technologies de l'énergie durable qui contribueront à atteindre les objectifs de carboneutralité et à réaliser le développement durable de l'énergie durbale au niveau mondial », a déclaré QuanLing Wang, vice-président d'HYXiPOWER.

L'innovation ainsi que la recherche et le développement sont au coeur de la feuille de route stratégique de HYXiPOWER, et son équipe d'experts en recherche et développement s'appuie sur une riche expérience pour développer des produits et des systèmes sûrs, fiables, efficaces et accessibles grâce à des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'algorithmique, le système de gestion des batteries (BMS), le système de gestion de l'énergie (EMS) et la topologie de l'électronique de puissance.

Les laboratoires de HYXiPOWER sont accrédités CNAS et CTF2 bi IEC, et les produits ont été testés et certifiés par des institutions de premier plan telles que TUV, CSA, BV et SGS. L'entreprise possède plus de 50 technologies de base et a également été nommée « Nouvelle entreprise de l'année » par le Forum de l'industrie photovoltaïque de Chine 2022.

HYXiPOWER a mis en place un vaste réseau de vente et de service dans le monde entier, avec des filiales et des centres de service en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Océanie, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, fournissant des services rapides, efficaces et de haute qualité à ses clients dans plus de 100 pays et régions dans le monde entier.

HYXiPOWER est présente au stand W9-310 du Shanghai New International Expo Centre.

