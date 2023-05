Tianlong aide les hôpitaux thaïlandais à détecter l'hépatite au stade précoce grâce à une solution de diagnostic moléculaire





XI'AN, Chine, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tianlong , une société innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine, s'est associée à des hôpitaux publics du nord de la Thaïlande pour renforcer les mesures de détection de l'hépatite C (VHC) et de l'hépatite B (VHB), ainsi que pour le diagnostic et le traitement précoces des virus. Dans le monde, plus de 350 millions de personnes vivent avec une hépatite virale et 9 personnes sur 10 ignorent leur condition. La solution de détection du VHC et du VHB de Tianlong contribue à réduire la transmission de la maladie en permettant un diagnostic précoce et un traitement approprié.

Depuis octobre 2022, la solution de détection du VHC et du VHB de Tianlong a été mise en place avec succès dans des hôpitaux publics en Thaïlande. L'entreprise a conclu un accord de sept ans avec les hôpitaux locaux, et sa solution sera utilisée dans d'autres hôpitaux locaux à l'avenir. Les réactifs du VHC et du VHB de Tianlong, compatibles avec l'extracteur d'acide nucléique PANA9600S et le système PCR Gentier 96, fournissent un test rapide à haute sensibilité, qui a reçu les éloges des utilisateurs expérimentés.

« Tianlong permet de fournir des réponses rapides en ligne et hors ligne en cas de besoin d'une assistance technique. Nous avons une grande confiance envers les produits de Tianlong et nous serions ravis de renforcer notre coopération à l'avenir », a déclaré un représentant d'un hôpital local en Thaïlande.

Les solutions de Tianlong en matière d'infections sexuellement transmissibles (IST) seront bientôt appliquées en Thaïlande afin d'aider à prévenir et à contrôler ces infections.

Tianlong s'est engagée à étendre sa présence en Thaïlande et à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires locaux afin de fournir d'excellentes solutions et d'excellents services à ses clients. L'entreprise est convaincue que ses solutions de diagnostic moléculaire pour l'hépatite et d'autres maladies seront de plus en plus populaires sur le marché local, contribuant ainsi à améliorer la santé et le bien-être de la population.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. L'entreprise offre une vaste gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acide nucléique, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement des échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles.

