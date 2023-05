BioRay a déposé une demande d'IND pour le BRY812, un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant la LIV-1





SHANGHAI, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- BioRay Pharmaceutical Co. (ci-après dénommée BioRay) a annoncé que la demande de nouveau médicament de recherche (IND) pour l'essai clinique de son produit exclusif BRY812, un nouveau conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant la LIV-1 humaine pour le traitement des tumeurs malignes avancées, a été acceptée par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) (numéro d'acceptation CXSL2300366).

La LIV-1, également connue sous le nom de SLC39A6 ou ZIP6, est une protéine transmembranaire multipassages dotée d'une activité de transporteur de zinc et de métalloprotéinase. Son implication dans le métabolisme homéostatique du zinc dans les cellules et son rôle dans la promotion de la croissance cellulaire en font un facteur clé dans les métastases tumorales et le processus de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT).

Le BRY812 est un ADC ciblant la LIV-1 mis au point sur la plateforme technologique CysLinktm de BioRay, où une conjugaison très stable est créée grâce à une chimie irréversible. En se liant à la LIV-1 à la surface des cellules tumorales, le complexe ADC-cible pénètre dans le lysosome de la cellule tumorale par endocytose, libérant des toxines à petites molécules qui tuent sélectivement les cellules tumorales. Dans les études pharmacologiques précliniques, le BRY812 a démontré une activité antitumorale significative dans divers modèles de tumeurs. Comparé à d'autres ADC ciblant la même voie, le BRY812 a une plus grande stabilité dans la circulation en éliminant l'échange de charge utile, délivrant les toxines plus sélectivement dans les tissus tumoraux, ce qui s'est traduit par un profil de sécurité supérieur dans les études toxicologiques précliniques. Au niveau mondial, aucun ADC ciblant la LIV-1 n'a encore reçu d'autorisation de mise sur le marché, et le BRY812 de BioRay devrait être le deuxième ADC LIV-1 à atteindre le stade clinique.

Le Dr Haibin Wang, PDG de BioRay, a déclaré : « Depuis janvier dernier, nous avons obtenu l'autorisation de mise sur le marché de deux anticorps candidats innovants, le BR108 et le BRY805. Nous nous engageons à trouver de meilleures options de traitement pour les patients atteints de cancers et de maladies à médiation immunitaire. Nous poursuivrons nos recherches en étudiant des cibles, des technologies et des modalités thérapeutiques innovantes, y compris les ADC. »

À propos de BioRay

BioRay est un pionnier de l'industrie biopharmaceutique chinoise qui se concentre sur les maladies à médiation immunitaire. Son vaste portefeuille de produits auto-immuns et oncologiques comprend six produits commercialisés et plus de 10 médicaments candidats en phase clinique. Exploitant une plateforme entièrement intégrée avec des capacités de bout en bout dans les domaines de la découverte de médicaments, du développement clinique, de la fabrication et de la commercialisation, BioRay emploie plus de 1 500 personnes dans le monde, avec des sites principaux à Taizhou, Hangzhou, Shanghai et San Diego.

Pour en savoir plus sur BioRay, veuillez consulter le site Web de l'entreprise : www.bioraypharm.com/fr/

25 mai 2023 à 22:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :