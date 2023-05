SVP Worldwide dévoile des motifs de broderie avec les personnages de Sesame Street





LA VERGNE, Tennessee, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- SVP Worldwide a annoncé aujourd'hui le lancement de motifs de broderie avec les personnages de Sesame Street que l'on aime tant.

Les personnages de Sesame Street qui ont longtemps été les chouchous des enfants et des adultes seront disponibles dans la bibliothèque mySewnettm le 24 mai. Les personnages Elmo, Cookie Monster, Oscar the Grouch, Abby Cadabby, Big Bird, Ernie, Bert, Grover et Count von Count seront intégrés à la bibliothèque.

« Depuis plus de 50 ans, des générations d'enfants du monde entier ont grandi en regardant Sesame Street, et nous sommes ravis de partager ces nouveaux motifs de broderie et d'artisanat avec nos consommateurs. » Dean Brindle, directeur marketing de SVP Worldwide.

La bibliothèque mySewnet est disponible par abonnement sur mySewnet.com. Vous pouvez utiliser le logiciel mySewnet Embroidery (avec un abonnement ou dans le cadre d'un achat unique) avec presque n'importe quelle marque de machine à broder disponible sur le marché. Vous pouvez même utiliser des motifs uniques en les achetant dans la bibliothèque mySewnet dans une variété de formats de fichiers de broderie, en choisissant ceux qui s'adaptent le mieux avec votre machine.

L'abonnement mySewnet comprend un logiciel de broderie avec un accès complet à notre bibliothèque de broderie de plus de 8 000 motifs de broderie . À partir de 24,99 US$ par mois après un essai gratuit de 30 jours, l'abonnement mensuel est un excellent moyen de se lancer dans la broderie, de trouver des idées ou de passer au niveau supérieur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mysewnet.com/sesame-street

Sesame Street est produit par l'organisme éducatif à but non lucratif Sesame Workshop qui a pour mission d'aider les enfants à devenir plus intelligents, plus forts et plus gentils.

À propos de mySewnettm

Partout dans le monde, chaque jour, des idées de couture, des projets de matelassage et des créations de broderie prennent vie grâce aux créations de nos consommateurs et au logiciel mySewnettm Embroidery, le premier service d'abonnement cloud au monde pour la broderie. Que vous soyez dans votre salle de couture avec votre machine à coudre, près de votre ordinateur, sur votre canapé avec votre tablette ou dans le bus avec votre smartphone, la collection de logiciels et d'applications mySewnettm est conçue pour libérer votre créativité en couture et en broderie. SVP Worldwide, société mère des marques de couture SINGER®, PFAFF®, HUSQVARNA® VIKING®, et mySewnettm. Consultez svpworldwide.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2085049/SS_Video_1_Embroidery_Final_1920x1080__Version_3_1.mp4

25 mai 2023 à 22:44

