Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Sault Ste. Marie





SAULT STE. MARIE, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, de Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, de Matthew Shoemaker, maire de la Ville de Sault Ste. Marie, et de Beverley Barber, présidente de Tourism Sault Ste. Marie.

Date : Le vendredi 26 mai 2023

Heure : 13 h (HAE)

Lieu : Centre Kinsmen

780, chemin Landslide

Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6J8

25 mai 2023 à 20:57

