Plus de 40 académiciens ont participé au « Sommet des talents de Taihu » à Wuxi, dans l'est de la Chine





WUXI, Chine, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 24 mai, le Sommet des talents de Taihu 2023 a débuté à Wuxi, ville de l'est de la Chine connue sous le nom de « Perle du lac Taihu », en présence de plus de 40 académiciens venus de Chine et de l'étranger. Plusieurs projets innovants d'académiciens ont été approuvés au cours de l'événement, et un déjeuner thématique des académiciens a également été organisé. Selon le comité d'organisation du Sommet des talents de Taihu, les organisateurs ont disposé des tables pour les académiciens et les entrepreneurs en fonction de leurs secteurs d'activité, dans le but de favoriser le développement de solutions innovantes à des problèmes industriels pratiques au cours de la conférence.

Située au coeur de l'agglomération urbaine du delta du fleuve Yangtze, la ville de Wuxi est réputée pour sa culture de la connaissance et de l'esprit pratique. En 2022, la production économique totale de Wuxi a atteint 1 485,082 milliards de yuans. Auparavant, Wuxi avait accueilli cinq sessions consécutives du Sommet des talents de Taihu, attirant un total de 136 lauréats du prix Nobel et académiciens de Chine et de l'étranger pour des échanges et des collaborations. Cet événement a facilité le développement mutuel de la fondation industrielle prospère de Wuxi et des personnes de talent. Les discussions de cette année ont pour maîtres mots les universités/instituts de recherche, les académiciens, les anciens élèves et les personnalités remarquables des communautés locales, car ils contribuent tous à l'intégration et au développement des industries et des talents.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, l'équipe dirigée par l'académicien Ding Rongjun a reçu un soutien de 100 millions de yuans de la part du gouvernement local pour ses contributions exceptionnelles dans le domaine du transport intelligent. Ding Rongjun a rappelé qu'il y a deux ans, il était venu à Wuxi avec huit jeunes pour créer une entreprise. Aujourd'hui, l'équipe compte 153 membres et a obtenu 78 brevets. Il apprécie profondément l'accent mis par Wuxi sur l'innovation scientifique et technologique et la valeur qu'elle accorde aux talents.

Du Xiaogang, secrétaire du comité municipal du PCC de Wuxi, a déclaré que, quels que soient le moment et le titre de leur venue à Wuxi, les talents trouveront leur place dans ce « pays pittoresque de la région du Jiangnan ». Wuxi s'engage à devenir la première destination pour les talents étrangers qui reviennent, le lieu privilégié pour l'innovation et l'esprit d'entreprise, et la ville optimale pour la création d'entreprises.

25 mai 2023 à 20:18

