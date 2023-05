Sihoo dévoile la dernière chaise de bureau ergonomique Doro-C300 et lance la campagne « Vos 2 336 heures »





Une chaise de bureau ergonomique avancée pour une assise confortable et une campagne de sensibilisation à la santé

WILMINGTON, Delaware, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sihoo, un leader mondial du mobilier ergonomique, a annoncé la sortie de sa dernière chaise de bureau ergonomique, la Doro-C300, conçue pour offrir aux utilisateurs un confort et un soutien optimaux en position assise prolongée. En plus du lancement de la Doro-C300, Sihoo a également initié une campagne de sensibilisation à la santé appelée « Vos 2 336 heures » pour promouvoir l'importance d'une assise saine.

La Doro-C300 est conçue pour une position assise plus confortable et plus saine

La chaise de bureau ergonomique Doro-C300 de Sihoo change la donne pour les personnes qui passent de longues heures assises à leur bureau. Équipée de fonctionnalités ergonomiques avancées, la Doro-C300 offre un excellent confort et un excellent soutien d'assise, afin que les utilisateurs restent productifs et en bonne santé.

Parmi les principales caractéristiques de la Doro-C300 :

Support lombaire dynamique autoadaptatif qui s'ajuste automatiquement aux mouvements de l'utilisateur dans toutes les postures ;

Dossier flexible, qui s'adapte aux contours du dos de l'utilisateur pour plus de confort et de soutien ;

Appui-tête multiréglable pour un soutien du cou précis ;

Coussin de siège en forme de cascade qui réduit les points de pression et minimise l'inconfort ;

Châssis intelligent avec capteur de poids pour une inclinaison sans effort et équilibrée ;

Accoudoirs coordonnés en 3D ;

Commandes faciles à utiliser.

Prix et disponibilité

La Doro-C300 est aujourd'hui disponible en précommande sur le site officiel de Sihoo au prix de 260 euros.

Sihoo lance simultanément la campagne « Vos 2 336 heures »

La mission de Sihoo est d'améliorer la vie des gens en fournissant des solutions d'assises saines et confortables. C'est pourquoi l'entreprise a lancé la campagne « Vos 2 336 heures » pour sensibiliser à l'importance d'une assise saine. Avec cette campagne, Sihoo cherche à éduquer le public sur les effets néfastes d'une position assise prolongée et les avantages des solutions d'assise ergonomiques pour leur santé et leur bien-être général.

À propos de Sihoo

Sihoo est un expert en mobilier ergonomique, engagé à fournir aux utilisateurs les meilleures solutions d'assise possibles. Avec plus de 12 ans d'expérience dans le bien-être et la technologie, Sihoo est devenu un choix populaire parmi les entreprises du Fortune 500 et les ménages à travers le monde, en vendant des chaises ergonomiques dans plus de 100 pays.

Pour plus d'informations sur la chaise de bureau ergonomique Doro-C300 et la campagne « Vos 2 336 heures », consultez le site officiel de Sihoo sur de.sihoooffice.com .

25 mai 2023 à 19:54

