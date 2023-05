Belkin présente la banque d'alimentation ultime ? le chargeur sans fil rapide BoostChargetm pour Apple Watch + la banque d'alimentation 10K





Belkin, marque leader de l'électronique grand public depuis 40 ans, annonce aujourd'hui une banque d'alimentation inédite offrant des capacités de charge rapide pour les nouveaux modèles d'Apple Watch1 et d'iPhone simultanément, lors de vos déplacements. Conçu pour recharger complètement l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Series 7 de 0 à 80 % en 45 minutes environ, et l'Apple Watch Ultra de 0 à 80 % en une heure environ2, le chargeur sans fil rapide BoostCharge Pro est la solution parfaite pour une alimentation portable en cas de besoin.

Ce nouveau chargeur puissant a été conçu en Californie par l'équipe de conception primée de Belkin et a été minutieusement étudié pour s'adapter à la plupart des tailles et styles de bracelets Apple Watch. Il exploite les dernières technologies pour recharger quatorze fois l'Apple Watch Series 8 ou deux fois l'iPhone 143.

Caractéristiques du produit :

Il permet la charge rapide de l'Apple Watch Series 8 et de l'Apple Watch Series 7 de 0 à 80 % en 45 minutes environ, et de l'Apple Watch Ultra de 0 à 80 % en une heure environ 2

Il est doté d'un port USB-C PD de 20 W pour une recharge rapide de la banque d'alimentation elle-même et d'un appareil supplémentaire

Il offre jusqu'à 36 heures de lecture vidéo pour l'iPhone 14 4 avec une capacité cellulaire de 10 000mAh

avec une capacité cellulaire de 10 000mAh Il est conçu avec une protection contre la surcharge et entièrement certifié par USB-IF et MFi pour fournir une alimentation sûre, rapide et efficace

Il supporte la charge sans fil pour les AirPods Pro (2 ème génération)

génération) Il comprend un câble USB-C de 12 pouces pour charger la banque d'alimentation

Il est livré dans un emballage de détail sans plastique

La garantie de l'équipement connecté couvre jusqu'à 2 500 $ pour une plus grande tranquillité d'esprit

Le chargeur sans fil rapide BoostCharge Pro pour Apple Watch + banque d'alimentation 10K est maintenant disponible pour 99,99 USD sur Belkin.com et sera bientôt offert chez certains détaillants du monde entier.

À propos de Belkin

Belkin est un leader du marché des accessoires offrant des solutions d'alimentation, de protection, de productivité, de connectivité, d'audio, de sécurité et de domotique pour un large éventail de produits électroniques grand public et d'environnements d'entreprise. Conçu en Californie du Sud et vendu dans plus de 100 pays à travers le monde, Belkin est un leader du marché et un innovateur depuis 40 ans. Son engagement en faveur d'un design et d'une qualité inspirés par l'homme se retrouve dans tous les domaines, des tests utilisateurs au processus de prototypage, en passant par la conformité réglementaire et les programmes de fabrication et de garantie. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology afin d'élargir son influence mondiale tout en maintenant ses priorités en matière de R&D, de communauté, d'éducation et de développement durable.

1 La charge rapide n'est compatible qu'avec l'Apple Watch Series 7, l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra. Les autres modèles auront des temps de charge normaux.

2 Les tests ont été effectués par Belkin en octobre 2022 ; les appareils ont été testés avec le dernier logiciel watchOS 9.0.1. Les résultats réels varieront en fonction de divers facteurs, notamment l'âge de l'appareil, le modèle et l'environnement d'utilisation, pour chaque utilisateur.

3 Données basées sur des tests internes en laboratoire. Les résultats réels varieront en fonction de divers facteurs pour chaque utilisateur.

4 La durée maximale de lecture vidéo supplémentaire a été calculée par rapport à la capacité cellulaire de cette banque d'alimentation et à la durée maximale de lecture vidéo que peut atteindre l'iPhone 14 dans des conditions normales. Les résultats réels varieront en fonction de divers facteurs pour chaque utilisateur.

25 mai 2023 à 18:05

