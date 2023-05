PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 26 AU 29 MAI ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur la route 136 dans les deux directions dans le tunnel Ville-Marie, sur le pont Honoré-Mercier, dans l'échangeur Saint-Pierre et sur le pont Laviolette entre Trois-Rivières et Bécancour. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 136

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Direction est

Fermeture complète de la R-136 en direction est, entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et l'entrée en provenance de la rue Atateken

Détour : via la rue Saint-Antoine. Pour les camions, via rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa.

Note pour camion : sur la rue Saint-Antoine Est, à la hauteur de la rue Gosford (Vieux-Montréal), largeur de la voie réduite à 3,5 m.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 23 h



L'entrée du boulevard Pullman. Détour en direction est, via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale et en direction ouest, via rue Notre-Dame et A-20 est

et de la Cathédrale et en direction ouest, via rue et A-20 est

Les entrées des rues Notre-Dame , de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa

Note : fermeture des accès depuis les échangeurs Saint-Pierre et Montréal-Ouest à la voie réservée pour les véhicules multioccupants sur l'autoroute 20 en direction est, selon le même horaire que la fermeture principale.

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Direction ouest

Fermeture complète de la R-136 en direction ouest entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 22 h 30



Les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à la rue Saint-Hubert ).

Travaux : installation de la charpente métallique de la partie centrale du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent. Voir le communiqué.

ÉCHANGEUR TURCOT

De vendredi 23 h à lundi 5 h

Fermeture des bretelles menant de l'A-15 nord et de l'A-20 est à la R-136 est (vers centre-ville)

Détours : en provenance de

A-20 est : via A-15 sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Montréal centre-ville) et l'embranchement pour A-10 ouest (Bonaventure).

A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et suivre le détour A-20 est.

De vendredi 23 h 30 à samedi 10 h

Fermeture de la bretelle menant de l'A-15 sud (Décarie) à la R-136 est (vers centre-ville)

Détour : continuer A-15 sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Montréal centre-ville) et l'embranchement pour A-10 ouest (Bonaventure).

PONT HONORÉ-MERCIER

De samedi 2 h à lundi 5 h

Fermeture complète du pont en direction de Kahnawake (R-138 ouest, pont amont) et circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal - une voie par direction

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Airlie pour la R-138 ouest.

Détour : via avenue Labatt, boulevard Newman, rue Wanklyn, avenue Lafleur et rue Clément.

Note : risque de congestion aux approches du pont, travaux sur la partie provincial du pont, sous la responsabilité du MTMD.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 en direction est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 en direction ouest / aéroport

Détour : via la bretelle pour A-20 Est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest et boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue.

BOULEVARD MONTRÉAL-TORONTO

De samedi 2 h à dimanche 9 h

Fermeture complète du boulevard en direction ouest, entre les rues Saint-Jacques et des Érables

Détour : en provenance du boulevard Saint-Joseph nord, via rue Saint-Jacques est, avenue Saint-Pierre sud et rue Notre-Dame ouest. En provenance de la rue Saint-Jacques ouest, via le boulevard Saint-Joseph sud, les rues Notre-Dame ouest et Victoria ouest et 1re Avenue nord.

À prévoir : fermeture partielle du boulevard en direction ouest entre les rues Saint-Jacques et des Érables jusqu'au début du mois de juin.

AUTOROUTE 25 / TUNNEL LOUIS-H.-LA FONTAINE

De vendredi 21 h à samedi 8 h

Direction sud

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 4 (Montréal / centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel

Détour : via avenue Souligny, les rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30



L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal

. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga et suivre détour principal

L'entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée).

De vendredi 21 h à samedi 8 h

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie, Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30



Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal

) et R-132 ouest / détour principal

L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest



L'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est. Détour : via l'entrée suivante

Note : canalisation de l'accès pour l'Île Charron.

AVENUE SOULIGNY EST

De vendredi 20 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame.

AUTOROUTE 20

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Pointe-Claire , sur l'A-20 en direction ouest, fermeture de la sortie 53 (boulevard des Sources)

Détour : demi-tour à la sortie 50-S (boulevard Saint-Jean sud).

AUTOROUTE 440

De vendredi 21 h à lundi 4 h

Fermeture de l'entrée en provenance de la R-117 (boulevard Curé- Labelle ).

Détour : : via l'entrée suivante.

Samedi, de 6 h 30 à 21 h 30

Dimanche, de 7 h 30 à 21 h

Fermeture de 1 voie sur 3 sur l'A-440 en direction est, entre la sortie 19 (R-117, boulevard Chomedey ) et l'entrée suivante.

Fermeture par défaut : la sortie 22 (A-15, boulevard Industriel). Détour : demi-tour à la sortie suivante (boulevard des Laurentides).

PONT LAVIOLETTE (TROIS-RIVIÈRES)

De vendredi 20 h à dimanche 11 h

Fermeture de deux voies sur quatre (une voie par direction)

Note : des périodes de travaux intensifs sont prévues lors de plusieurs fins de semaine ce printemps, pour les travaux de remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette. De la congestion importante est à prévoir aux approches du pont lors de ces périodes. Des mesures d'atténuation seront mises en place, notamment la présence de signaleurs à des intersections stratégiques à proximité du pont, tant à Bécancour qu'à Trois-Rivières. Les usagers en provenance des secteurs de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Sur l'A-10 ouest à Brossard , fermeture de la sortie 8 (R-134, boulevard Taschereau ), à compter de vendredi 22 h jusqu'au lundi 5 juin à 5 h.

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR).

À compter du 27 mai à 8 h, fermeture complète de l'A-40 en direction est avec circulation à contresens sur la chaussée opposée entre le secteur du boulevard Morgan à Baie-D'Urfé et l'entrée en provenance du boulevard Saint-Charles à Kirkland . La vitesse sera réduite dans tout le périmètre du chantier. Une gestion dynamique de la circulation permettra le maintien de trois voies de circulation dans le sens de la pointe, et deux voies dans le sens contraire. Ce scénario sera en place jusqu'au mois de décembre. Pour consulter le communiqué.

à . La vitesse sera réduite dans tout le périmètre du chantier. Une gestion dynamique de la circulation permettra le maintien de trois voies de circulation dans le sens de la pointe, et deux voies dans le sens contraire. Ce scénario sera en place jusqu'au mois de décembre. Pour consulter le communiqué. Jusqu'au 29 mai, fermeture complète de la bretelle menant de la rue Hickmore à la voie de desserte de l'autoroute 520 en direction est ( chemin de la Côte-de-Liesse ). Ces interventions sont nécessaires dans le cadre du chantier de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de la rue Hickmore, à Montréal. Pour consulter le communiqué.

). Ces interventions sont nécessaires dans le cadre du chantier de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de la rue Hickmore, à Montréal. Pour consulter le communiqué. Depuis le 23 mai et ce, pour une période d'environ 13 semaines, travaux de réparation de la dalle de béton et d'asphaltage de la chaussée de l'autoroute 440 ( Jean-Noël-Lavoie ), entre la route 117 ( boulevard Curé- Labelle ) et l'avenue Francis-Hughes, à Laval . Cette intervention vise à améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Pour consulter le communiqué.

), entre la route 117 ( ) et l'avenue Francis-Hughes, à . Cette intervention vise à améliorer le confort de roulement sur cet axe routier. Pour consulter le communiqué. À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de 2 voies sur 3 sur l'avenue Viger, à la hauteur de la rue Saint-Hubert , de vendredi 22 h au vendredi 2 juin à 17 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

