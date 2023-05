Avis aux médias - Cérémonie de reconnaissance des actes de civisme et de mérite du SIM





MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le conseiller de Ville du district de Desmarchais-Crawford, Sterling Downey, ainsi que Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal, invitent les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de reconnaissance des actes de civisme et de mérite du Service de sécurité incendie de Montréal.

Date : Le vendredi 26 mai 2023



Heure : 19 h



Lieu : Centre de formation des pompiers de Montréal

Salle Charles-Blickstead

6 700, rue Notre Dame Est

Montréal, QC H1N 2E1

Les membres des médias doivent obligatoirement confirmer leur présence à l'adresse [email protected]

