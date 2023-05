Valsoft Corporation nommée lauréate des Prix d'excellence en affaires canadiennes pour les entreprises privées





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 25 mai 2023 / Valsoft Corporation Inc. ("Valsoft"), une entreprise canadienne spécialisée dans l'acquisition et le développement de logiciels pour les marchés verticaux, a été nommée lauréate des Prix d'excellence en affaires canadiennes (CBEA) pour les entreprises privées.

Valsoft fait partie des 24 organisations canadiennes honorées pour avoir clairement démontré une approche stratégique visant à améliorer avec succès les performances commerciales et à atteindre des objectifs, en mettant l'accent sur les trois domaines clés suivants : Clients satisfaits ; Employés engagés ; et Innovation.

« Les personnes, la passion et l'entrepreneuriat sont des principes clés dans notre façon de faire des affaires, et nous sommes honorés d'être reconnus par le CBEA car cela signifie que nous restons fidèles à ces valeurs qui nous ont permis d'en arriver là, a déclaré Mounir Hilal, président chez Valsoft. Ce prix est une reconnaissance que nous sommes sur la bonne voie, et il renouvelle notre engagement à veiller à ce que l'innovation et les personnes restent au premier plan alors que nous continuons à croître. »

Au cours de la dernière année, Valsoft a également été nommée l'une des entreprises connaissant la plus forte croissance par le Globe and Mail, lauréate de l'Enterprise Fast 15 de Deloitte et a été certifiée par Great Place to Work Canada.

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft acquiert et développe des entreprises de logiciels pour les marchés verticaux, permettant à chaque entreprise de fournir les meilleures solutions critiques pour les clients de leurs industries respectives ou de leurs créneaux. Un principe clé de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui façonne les entreprises en leaders de leurs industries respectives. Valsoft cherche à acheter, à détenir et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction existante.

À propos des CBEA

Les Prix d'excellence en affaires canadiennes pour les entreprises privées présentés par Excellence Canada sont des prix nationaux décernés chaque année. Cette désignation spéciale reconnaît les entreprises de tous les secteurs qui font preuve d'une approche stratégique pour améliorer avec succès les performances et atteindre les objectifs fixés. Pour plus d'informations, visitez : https://canadianbusinessexcellenceaward.com/

